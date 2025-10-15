Politico: Η Ευρώπη να είναι έτοιμη για πόλεμο με Ρωσία έως το 2030 - Στρατιωτικό σχέδιο από Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πέντε χρόνια για να προετοιμαστεί για πόλεμο, σύμφωνα με στρατιωτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη.

«Μέχρι το 2030, η Ευρώπη χρειάζεται μια επαρκώς ισχυρή αμυντική στάση ώστε να μπορεί να αποτρέπει αξιόπιστα τους αντιπάλους της και να ανταποκρίνεται σε κάθε επιθετική ενέργεια», αναφέρει το προσχέδιο του σχεδίου που είδε το POLITICO, το οποίο θα συζητηθεί αρχικά από τους υπουργούς Άμυνας το βράδυ της Τετάρτης, πριν παρουσιαστεί στο Σώμα των Επιτρόπων. Στη συνέχεια, θα τεθεί ενώπιον των Ευρωπαίων ηγετών την επόμενη εβδομάδα.

Ο «Οδικός Χάρτης Ετοιμότητας Άμυνας 2030» αποτελεί ένδειξη του αυξανόμενου ρόλου της Ε.Ε. στα στρατιωτικά ζητήματα, ως απάντηση τόσο στον πόλεμο του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά της Ουκρανίας, όσο και στην αβέβαιη στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Γερμανοί στρατιώτες / Reuters

«Μια στρατιωτικοποιημένη Ρωσία αποτελεί επίμονη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο προβλέψιμο μέλλον», αναφέρει το έγγραφο, το οποίο δημοσίευσε πρώτο το Bloomberg.

Η Κομισιόν πιέζει για περισσότερες δαπάνες στην άμυνα

Παρότι οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν ραγδαία τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους, μεγάλο μέρος των δαπανών «παραμένει αυστηρά εθνικό, γεγονός που οδηγεί σε κατακερματισμό, αύξηση κόστους και έλλειψη διαλειτουργικότητας», σύμφωνα με το 16σέλιδο κείμενο.

Η Κομισιόν πιέζει τις πρωτεύουσες να αγοράζουν όπλα από κοινού και θέλει τουλάχιστον το 40% των αμυντικών προμηθειών να αφορά κοινά συμβόλαια έως το τέλος του 2027 - από λιγότερο από 20% σήμερα. Επίσης, θέτει στόχο το 55% των αγορών όπλων να προέρχεται από ευρωπαϊκές ή ουκρανικές εταιρείες έως το 2028 και το 60% έως το 2030.

Οι προτεραιότητες της Ε.Ε.

Το έγγραφο απαριθμεί μια σειρά από προτεραιότητες.

Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η κάλυψη των κενών στις στρατιωτικές δυνατότητες της Ε.Ε. σε εννέα τομείς: αεράμυνα και αντιπυραυλική άμυνα, στρατιωτική κινητικότητα, συστήματα πυροβολικού, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοάμυνα, πυραυλικά και πυρομαχικά συστήματα, drones και αντι-drones, χερσαίες και θαλάσσιες επιχειρήσεις.

Το σχέδιο αναφέρεται επίσης στη στρατηγική ενίσχυση της Ουκρανίας, ώστε να μετατραπεί σε μια «σιδερένια σκαντζόχοιρα» (steel porcupine) ικανή να αποτρέπει τη ρωσική επιθετικότητα.

Στο κείμενο περιλαμβάνονται χρονοδιαγράμματα για τρία μεγάλα έργα:

το Eastern Flank Watch, που θα συνδυάζει επίγεια, εναέρια και αντι-drone συστήματα,

το European Air Shield, για τη δημιουργία πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας,

και το Defence Space Shield, για την προστασία των διαστημικών υποδομών της Ε.Ε.

Η Επιτροπή επιδιώκει την έγκριση αυτών των έργων από τους ηγέτες έως το τέλος του 2025.

Για να επιτευχθεί ο στόχος του 2030, όλα τα έργα στους προτεραιότητας τομείς θα πρέπει να ξεκινήσουν μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2026. Μέχρι το τέλος του 2028 θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί συμβάσεις, χρηματοδότηση και βιομηχανική ετοιμότητα.

Η Κομισιόν σχεδιάζει επίσης να χαρτογραφήσει τη βιομηχανική παραγωγική ικανότητα και τους κινδύνους στις αλυσίδες εφοδιασμού, ειδικά για κρίσιμες πρώτες ύλες, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία παραδοσιακά κρατά μυστικά τα δεδομένα της από τις Βρυξέλλες.

Πού θα βρεθούν τα χρήματα

Η Ε.Ε. σκοπεύει να δαπανήσει έως και 800 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα, μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το πρόγραμμα SAFE, 150 δισ. ευρώ για δάνεια με σκοπό αγορές όπλων, το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Βιομηχανικό Πρόγραμμα (1,5 δισ. ευρώ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, και τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ε.Ε. που θα υιοθετηθεί το 2027.

Το έγγραφο τονίζει ότι τα κράτη-μέλη «είναι και θα παραμείνουν κυρίαρχα ως προς την εθνική τους άμυνα». Παρ’ όλα αυτά, ορισμένες χώρες εκφράζουν επιφυλάξεις για τον αυξανόμενο ρόλο των Βρυξελλών στον τομέα της άμυνας, ο οποίος μέχρι τώρα θεωρούνταν αποκλειστική αρμοδιότητα κάθε κράτους.

Η Γερμανία, σε επίσημη παρέμβασή της, τόνισε ότι ο κύριος στόχος πρέπει να είναι η ενίσχυση των κρατών-μελών ώστε να επιτυγχάνουν τα δικά τους αμυντικά σχέδια. Η Σουηδία από την πλευρά της ζήτησε «οι δείκτες να είναι προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα» και όχι σε συγκεκριμένα μέσα, όπως η κοινή προμήθεια όπλων.

Το σχέδιο, που προετοιμάζεται από το καλοκαίρι, επιχειρεί να λάβει υπόψη του τις ανησυχίες όλων των χωρών, όχι μόνο εκείνων που αισθάνονται πιο άμεσα την απειλή της Ρωσίας. Αναφέρει, μάλιστα, ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να αγνοεί απειλές που προέρχονται από άλλες περιοχές του κόσμου», κάνοντας αναφορά στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το ΝΑΤΟ, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία παράλληλων δομών που θα δυσχέραιναν τον στρατιωτικό συντονισμό.

Στόχος, όπως σημειώνεται, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία σε έναν ολοένα και πιο επικίνδυνο κόσμο.

«Τα αυταρχικά κράτη επιδιώκουν ολοένα και περισσότερο να παρεμβαίνουν στις κοινωνίες και τις οικονομίες μας», αναφέρει το προσχέδιο. «Οι παραδοσιακοί μας σύμμαχοι αλλάζουν το focus τους σε άλλες περιοχές του κόσμου... η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να είναι έτοιμη για τα πεδία μάχης του αύριο».