Πόλεμος στην Ουκρανία: Η απειλή με «ινδιάνικο» τσεκούρι φέρνει στο ίδιο τραπέζι Πούτιν-Ζελένσκι;

Έντονη κινητικότητα διαπιστώνεται τις τελευταίες ώρες στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Η πολεμική σύρραξη που ξέσπασε όταν η Ρωσία εισέβαλε στα ανατολικά εδάφη της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022 συνεχίζει να αποτελεί πηγή αποσταθεροποίησης και ανασφάλειας για την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Την ίδια στιγμή είναι ένα δυνητικό τρόπαιο για τον Ντόναλντ Τραμπ που είχε δηλώσει προεκλογικά ότι «θα τερματίσω τον πόλεμο σε τρεις ημέρες». Βέβαια έχουν περάσει περίπου δέκα μήνες από την ημέρα της ορκωμοσίας του Αμερικανού προέδρου και ο πόλεμος ακόμα μαίνεται. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες διαφαίνονται στον ορίζοντα ακτίνες αισιοδοξίας.

Η κατ'αρχήν συμφωνία για συνομιλίες Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου δείχνουν ότι υπάρχει στέρεο έδαφος. Ο Αμερικανός πρόεδρος με «ανεβασμένες μετοχές» από την εκεχειρία στη Γάζα φαίνεται να είναι αποφασισμένος να λήξει και τη μεγάλη ένοπλη σύγκρουση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Δεν αποκλείεται να είναι η λήξη του πολέμου στην Ουκρανία ο καταλύτης για να πάρει το πολυπόθητο -για τον ίδιο- Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο μετά τη συμφωνία για συνομιλίες

Με θετικό μομέντουμ για την Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα περάσει το απόγευμα της Παρασκευής (17/10) στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) το κατώφλι του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο για τον Ουκρανό ηγέτη να συναντηθεί με τον Τραμπ και τον Πούτιν στην Ουγγαρία και αυτό θα είναι πηγή ανησυχίας για το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του.

Πηγή: Reuters

Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με ανάλυση του Sky News, στη σκιά των έμμεσων απειλών Τραμπ σε Πούτιν για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με πυραύλους Τόμαχοκ, ένα όπλο που το ίδιο το Κίεβο είχε ζητήσει να αποδεσμευθεί για χρήση κατά της Ρωσίας.

Ο Τραμπ εκτιμάται ότι θα ενημερώσει τον Ζελένσκι για τα ρεαλιστικά βήματα που μπορούν να πραγματοποιηθούν και προφανώς θα ασκήσει πίεση και στην ουκρανική πλευρά να βάλει «νερό στο κρασί» των απαιτήσεών της από τη στιγμή που και ο Πούτιν δείχνει συγκατάβαση και πρόθεση συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι ΗΠΑ θα εγκρίνουν το αίτημα της Ουκρανίας για πυραύλους κρουζ Τόμαχοκ στο πλαίσιο αυτών των διπλωματικών ελιγμών.

Συνομιλίες που προλειαίνουν το έδαφος

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα. Η συνάντηση αυτή θα είναι προπαρασκευαστική της προγραμματιζόμενης νέας συνάντησης Τραμπ και Πούτιν στο φιλικό και για τους δυο έδαφος της Ουγγαρίας του Όρμπαν. Ο Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, οι οποίοι συναντήθηκαν τελευταία φορά πρόσωπο με πρόσωπο στην Αλάσκα πριν από δύο μήνες, θα συναντηθούν ξανά σύντομα στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Φωτό: Reuters

Ερωτηθείσα αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να συναντήσει σύντομα τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε: «Νομίζω ότι πιστεύει ότι είναι δυνατό και, φυσικά, θα ήθελε πολύ να το δει να συμβαίνει».

Το «τσεκούρι» των Τσερόκι που φοβίζει τον Πούτιν

Η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Ουγγαρία «ξεκλείδωσε» μετά την έμμεση απειλή του Αμερικανού προέδρου προς τον Ρώσο ομόλογό του ότι θα εφοδιάσει με πυραύλους κρουζ μακράς εμβέλειας την Ουκρανία.

Ο πύραυλος Tomahawk (BGM-109) είναι ένας σύγχρονος, μεγάλης εμβέλειας, υποηχητικός πύραυλος κρουζ (cruise missile) που χρησιμοποιείται κυρίως από το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών και το Βασιλικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου. Το όνομά του προέρχεται από το ομώνυμο τσεκούρι των ιθαγενών της Αμερικής, λόγω του σχήματός του.

Credits: United States Navy/Wikimedia commons

Μερικά βασικά χαρακτηριστικά του Tomahawk:

Τύπος: Πύραυλος κρουζ (cruise missile) για επίθεση σε επίγειους στόχους (Land Attack Missile - TLAM). Λειτουργεί σαν ένα μικρό, μη επανδρωμένο αεροπλάνο, πετώντας σε χαμηλό υψόμετρο για να αποφύγει την ανίχνευση από ραντάρ.

Εμβέλεια: Ανάλογα με την έκδοση, το βεληνεκές του κυμαίνεται από 1.300 έως 2.500 χιλιόμετρα, γεγονός που του επιτρέπει να πλήττει στόχους σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.

Ακρίβεια: Είναι γνωστός για την εξαιρετικά υψηλή ακρίβειά του, χάρη στα προηγμένα συστήματα πλοήγησης και καθοδήγησης (όπως INS, TERCOM, DSMAC και GPS). Μπορεί να πλήξει έναν στόχο με ακρίβεια λίγων μέτρων.

Εκτόξευση: Εκτοξεύεται κυρίως από πλοία επιφανείας και υποβρύχια, μέσω κάθετων συστημάτων εκτόξευσης (VLS) ή τορπιλοσωλήνων.

Κεφαλή: Φέρει συνήθως συμβατική εκρηκτική κεφαλή, βάρους έως 450 κιλών. Υπήρχαν και εκδόσεις με πυρηνική κεφαλή στο παρελθόν, αλλά πλέον χρησιμοποιούνται μόνο συμβατικές.

Λειτουργία: Μετά την εκτόξευση, ένας προωθητικός πυραυλοκινητήρας στερεού καυσίμου τον ωθεί αρχικά, και στη συνέχεια ενεργοποιείται ένας στροβιλοκινητήρας (turbofan) που τον κινεί κατά την πτήση. Πετάει σε χαμηλό υψόμετρο, «σκουπίζοντας» το έδαφος ή τη θάλασσα, και μπορεί να αλλάζει πορεία για να αποφύγει εμπόδια ή εχθρικά πυρά.

Εκδόσεις: Έχουν αναπτυχθεί πολλές εκδόσεις του Tomahawk με την πάροδο του χρόνου (Block I, II, III, IV, V), με συνεχείς αναβαθμίσεις στα συστήματα πλοήγησης, επικοινωνίας και ικανότητας πλήγματος (π.χ., δυνατότητα πλήγματος κινούμενων στόχων στη θάλασσα).