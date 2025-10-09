Η Ίρις Στάλτσερ αιμορραγούσε κι εκείνοι καθάριζαν το πάτωμα - Εκτός κινδύνου η Δήμαρχος

Νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως για την απόπειρα δολοφονίας της Ίρις Στάλτσερ, η οποία φέρεται να μαχαιρώθηκε πολλές φορές από τα υιοθετημένα παιδιά της, την 17χρονη κόρη της και τον 15χρονο γιο της.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα BILD, το φερόμενο ως όπλο της δολοφονίας, ένα κουζινομάχαιρο και ακόμη ένα μαχαίρι, βρέθηκαν στην κρεβατοκάμαρα του υιοθετημένου γιου της, ενώ οι υποψίες στρέφονται και στην υιοθετημένη κόρη της 57χρονης νεοεκλεγείσας δημάρχου του Χέρντεκε.

Αν και το μαχαίρι, με ίχνη αίματος, φέρεται να βρισκόταν στο σακίδιο του αγοριού, εντοπίστηκαν επίσης αιματοβαμμένα ρούχα, τα οποία εκτιμάται ότι ανήκουν στη 17χρονη.

Ένας καβγάς μεταξύ μητέρας και κόρης είχε σημειωθεί το περασμένο καλοκαίρι. Αναφέρθηκαν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και χρήσης μαχαιριού. Υπήρξαν επίσης επανειλημμένες εντάσεις με τον γιο.

Όπως είπε ο επικεφαλής της ομάδας ανθρωποκτονιών, Γενς Ράουτενμπεργκ, η δήμαρχος του Χέρντεκε ανακρίθηκε στο νοσοκομείο και φέρεται να ενοχοποίησε την κόρη της. Ο τόπος του εγκλήματος φέρεται να ήταν το υπόγειο του σπιτιού.

Η εισαγγελία ωστόσο χαρακτηρίζει πλέον το έγκλημα όχι ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά ως σοβαρή σωματική βλάβη. Ως εκ τούτου, δεν έχει ζητηθεί ένταλμα σύλληψης για τα δύο παιδιά, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν σε υπηρεσίες πρόνοιας.

Η δήμαρχος του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ / Φωτ.: IMAGO

Καθάρισαν τον τόπο του εγκλήματος

Η αποκάλυψη ωστόσο που σοκάρει είναι ότι οι εγκληματολογικοί ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι μεγάλοι λεκέδες αίματος προφανώς είχαν αφαιρεθεί πριν από την κλήση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, το αίμα εντοπίστηκε μέσω της ειδικής διαδικασίας που ακολουθείται στις εγκληματολογικές έρευνες.



Όπως αναφέρει η BILD, αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό η μητέρα να καθόταν στην πολυθρόνα, αιμορραγώντας και ενώ η ζωή της βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, την ώρα που γίνονταν προσπάθειες για να απομακρυνθούν τα ίχνη του εγκλήματος.

Εκτός κινδύνου

Η 57χρονη πολιτικός μαχαιρώθηκε συνολικά 13 φορές. Αρχικά υπέστη απειλητικά για τη ζωή τραύματα στο άνω μέρος του σώματός της, αλλά ο εισαγγελέας που διερευνά την υπόθεση δήλωσε ότι «η κατάστασή της είναι πλέον σταθερή». Λέγεται επίσης ότι υπέστη σοβαρά τραύματα στο κρανίο που προκλήθηκαν από αμβλύ αντικείμενο.

Παρά τη σταθερή κατάστασή της, οι γιατροί αρχικά αρνήθηκαν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο συνεχιζόμενης απειλητικής για τη ζωή κατάστασης, καθώς τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι -συμπεριλαμβανομένου ενός τραυματισμού στον πνεύμονα- μπορούν γρήγορα να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές. Το ίδιο απόγευμα, η διευθύντρια επιχειρήσεων της αστυνομίας, Ούρσουλα Σένμπεργκ, ανακοίνωσε: «Η ζωή της κας Στάλτσερ δεν κινδυνεύει πλέον και βρίσκεται στο δρόμο της ανάρρωσης».