Μελβούρνη: 32χρονη μαχαίρωσε στη μέση του δρόμου μια περαστική - Βίντεο με την ανατριχιαστική στιγμή

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στη Μελβούρνη στις 2 Οκτωβρίου, όταν η 36χρονη Γουάν Λάι δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στη μέση του δρόμου από άγνωστη γυναίκα. Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 7:40 π.μ., ενώ η κοπέλα περπατούσε προς τη δουλειά της.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφηκε η φερόμενη δράστιδα να την ακολουθεί τρέχοντας από πίσω, να πλησιάζει και στη συνέχεια να τη μαχαιρώνει στη δεξιά πλευρά του στήθους, πριν τραπεί σε φυγή. Το θύμα έπεσε στα γόνατα κρατώντας την πληγή που αιμορραγούσε, ενώ τρομοκρατημένοι περαστικοί έσπευσαν να την βοηθήσουν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Η Λάι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με διάτρηση πνεύμονα και αιμοπνευμοθώρακα, όπου νοσηλεύτηκε για τρεις ημέρες.

Έπειτα από εκτεταμένες έρευνες, η αστυνομία συνέλαβε τη 32χρονη Lauren Darul και κατέσχεσε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης με πρόθεση και για διάπραξη κακουργήματος, ενώ ήταν ελεύθερη υπό εγγύηση. Η φερόμενη δράστιδα παραμένει υπό κράτηση.

Η αδερφή της Λάι δήλωσε ότι η επίθεση θα μπορούσε να ήταν μοιραία αν η Λάι είχε δεχτεί το χτύπημα στην αριστερή πλευρά του στήθους. Σύμφωνα με την ίδια, η 36χρονη δεν μπορεί πλέον να εργαστεί και μετακόμισε σε νέο σπίτι για να αισθάνεται πιο ασφαλής. «Δεν τολμά να βγει πια έξω. Δεν μπορεί να περπατούν άνθρωποι πίσω της και συνεχίζει να κοιτάζει νευρικά τριγύρω», ανέφερε η αδερφή της.

Από την πλευρά της, η Λάι μίλησε στην Daily Mail, τονίζοντας ότι ακόμα αναρρώνει «σωματικά και συναισθηματικά». Παρά τις δυσκολίες, εξέφρασε την ελπίδα ότι η δικαιοσύνη «θα δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια της κοινότητας».

Δείτε βίντεο - Προσοχή σκληρές εικόνες