Μαχαίρωσε τη σύντροφό του 18 φορές στο σπίτι της: «Θα πεθάνω;» ρωτούσε με αγωνία τους αστυνομικούς

Η Rebekah Campbell, 32 ετών, φέρεται να μαχαιρώθηκε 18 φορές από τον Michael Ormandy, 34 ετών, στο σπίτι της στο Huyton, Merseyside. Έτρεξε στο δρόμο φωνάζοντας «με μαχαίρωσαν» πριν καταρρεύσει έξω από την πολυκατοικία, σύμφωνα με τα όσα άκουσαν οι ένορκοι και μετέδωσε σε ρεπορτάζ της η Sun.



Καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης πάλευαν να της σώσουν τη ζωή, η Rebekah ρώτησε έναν αστυνομικό: «Θα πεθάνω;» Ο αστυνομικός απάντησε: «Είσαι τραυματισμένη, αλλά τώρα βρίσκεσαι στα καλύτερα χέρια».



Δυστυχώς, η γυναίκα κατέληξε από τα βαρύτατα τραύματά της, την επόμενη ημέρα.



Μάλιστα, στη δίκη που ακολούθησε στο Λίβερπουλ, αποκαλύφθηκε ότι λίγες ώρες πριν από τον φόνο, ο Ormandy έστειλε μήνυμα σε μια γυναίκα που είχε γνωρίσει προηγουμένως στο μπαρ όπου δούλευε. Εκείνη είπε στο δικαστήριο: «Κοιμηθήκαμε μαζί και κάναμε σεξ. Είπε ότι θα πήγαινε να δει τα παιδιά του στη μητέρα του. Έφυγα, πήγα σπίτι και μετά πήγα στη δουλειά».



Πρόσθεσε ότι ο άνδρας ήρθε αργότερα στο μπαρ και τη ρώτησε αν ήταν «εντάξει» πριν φύγει. Της έστειλε μήνυμα ότι θα πήγαινε στο Λίβερπουλ για να «τακτοποιήσει κάτι», αλλά δεν της είπε τι ήταν αυτό.



Ανέφερε ότι αργότερα έμαθε ότι είχε δολοφονηθεί μια γυναίκα που ήταν το ίδιο πρόσωπο με αυτό που εμφανιζόταν σε μια φωτογραφία που της είχε δείξει ο Ormandy νωρίτερα εκείνο το έτος. «Ένιωσα άρρωστη και μετά έμαθα ότι ο Michael είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία της».



Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που προβλήθηκε στο δικαστήριο έδειχνε τον άνδρα να κάνει check-in στο ξενοδοχείο στη 1 μ.μ. εκείνη την ημέρα, πριν η γυναίκα φτάσει στις 3 μ.μ. Το ζευγάρι έφυγε μαζί λίγο μετά τις 4:30 μ.μ. και κατόπιν χώρισαν οι δρόμοι τους. Στη συνέχεια, ο Ormandy επέστρεψε στο ξενοδοχείο με ταξί στις 7 μ.μ., όπως έδειξε το βίντεο.

Ο κατηγορούμενος Michael Ormandy/Facebook

Τι συνέβη το επίμαχο βράδυ

Οι ένορκοι άκουσαν πως η Rebekah μιλούσε στο τηλέφωνο με τη φίλη της Faye Henderson όταν άρχισε να φωνάζει «φύγε, βγες έξω Mick». Τότε η Faye άκουσε «ένα δυνατό χτύπημα και σκυλιά να γαβγίζουν».



Ο David McLachlan KC, εισαγγελέας, είπε: «Μετά από αυτό, η Faye Henderson δεν άκουσε τίποτα άλλο. Ανησύχησε τόσο πολύ, που κάλεσε τις Αρχές. Η Faye είχε δίκιο να ανησυχεί για τη φίλη της, γιατί, μέσα σε εκείνο το διαμέρισμα στο Huyton, στον πέμπτο όροφο, ο Michael Ormandy μαχαίρωσε τη σύντροφό του Rebekah Campbell πολλές φορές. Στην πραγματικότητα, την μαχαίρωσε μέχρι θανάτου».



Ο Ormandy και η Rebekah λέγεται ότι ήταν μαζί για περίπου τέσσερις μήνες πριν από το θάνατό της, αλλά εκείνη έλεγε ότι η σχέση «δεν πήγαινε καλά». Επίσης, είπε σε μια φίλη της ότι ήταν «έτοιμη να χωρίσει», όπως ακούστηκε στο δικαστήριο.



Ένας φίλος ισχυρίστηκε ότι ο Ormandy «αποκαλούσε τη Rebekah σκύλα ή απλά στεκόταν στο μπαρ και την κοιτούσε».



Στις 12 Απριλίου, η Rebekah φέρεται να πέταξε ένα παπούτσι στον φίλο της και να τον χαστούκισε ενώ έπιναν, όπως αναφέρθηκε στους ενόρκους. Ο Ormandy αργότερα την χτύπησε στο πρόσωπο.

Η Rebekah, θύμα δολοφονίας/Facebook

Τι λέει ο κατηγορούμενος

Μετά τη σύλληψή του, ο Ormandy είπε στην αστυνομία ότι εκείνη είχε φωνάξει «έχω μαχαίρι» όταν μπήκε στο σπίτι της. Ισχυρίστηκε ότι κατάφερε να την αφοπλίσει, αλλά η Rebekah «του επιτέθηκε». Υποστήριξε ότι αντέδρασε ευρισκόμενος «σε αυτοάμυνα» και την έσπρωξε στον καναπέ.

Αναφερόμενος στον καυγά που είχαν στις 12 Απριλίου, είπε ότι αν η αστυνομία είχε «συλλάβει τη Rebekah τότ, δεν θα είχε συμβεί κανένα άλλο περιστατικό που να τον οδήγησε να ενεργήσει σε αυτοάμυνα».



Αρνείται την κατηγορία του φόνου και η δίκη συνεχίζεται.