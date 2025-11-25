Σκότλαντ Γιαρντ: Η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει δραματικά τη βία κατά των γυναικών

Ένας στους τέσσερις ανθρώπους πιστεύουν ότι «δεν είναι κακό» να δημιουργεί κανείς και να διαμοιράζεται σεξουαλικό περιεχόμενο με βάση deepfakes, ακόμα και αν τα άτομα που εμπλέκονται δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

Αυτό, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, προκύπτει από έρευνα που έκανε η βρετανική αστυνομία, με τα ευρήματά της να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση της βίας κατά των γυναικών που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνης, ενώ, όπως επισημαίνεται, οι τεχνολογικές εταιρείες είναι συνένοχες σε αυτό.

Πιο αναλυτικά, από την έρευνα της βρετανικής αστυνομίας μεταξύ 1.700 ερωτώμενων προκύπτει ότι το 13% πιστεύει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το να δημιουργεί και να διαμοιράζεται κανείς deepfakes σεξουαλικού περιεχομένου. Άλλο ένα 12% δήλωσε αδιάφορο όσον αφορά την ηθική και νομική διάσταση του να δημιουργεί κανείς ψεύτικο σεξουαλικό περιεχόμενο με αληθινούς ανθρώπους.

«Η αύξηση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνει την επιδημία βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο. Οι εταιρείες τεχνολογίας είναι συνένοχες σε αυτήν την κακοποίηση και έχουν κάνει τη δημιουργία και την κοινοποίηση κακοποιητικού υλικού τόσο απλή όσο το πάτημα ενός κουμπιού και πρέπει να δράσουν τώρα για να την σταματήσουν», δήλωναν πηγές της αστυνομίας στην Guardian.

«Κανείς δεν πρέπει να υποφέρει σιωπηλά ή να ντρέπεται»

Παράλληλα, καλούν όλα τα θύματα να πάνε στην αστυνομία και να καταγγείλουν την εμπειρία τους: «Πρόκειται για ένα σοβαρό έγκλημα και θα σας στηρίξουμε. Κανείς δεν πρέπει να υποφέρει σιωπηλά ή να ντρέπεται».

Ένα ακόμα στοιχείο της έρευνας είναι ότι το 7% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει εμπλακεί σε συμβάν με βίντεο deepfake σεξουαλικού περιεχομένου, όμως μόλις το 51% εξ αυτών το κατήγγειλε στην αστυνομία. Από αυτούς που δεν το κατήγγειλαν, η συνηθισμένη απάντηση ήταν λόγω ντροπής, αλλά αι επειδή δεν ήταν βέβαιοι ότι θα τους έπαιρναν στα σοβαρά.

Από τα δεδομένα, προκύπτει επίσης ότι οι άντρες κάτω των 45 ετών είναι οι πιο πιθανοί να μην έχουν κανένα πρόβλημα με τη δημιουργία και το διαμοιρασμό των deepfakes. Επίσης, είναι η ηλικιακή ομάδα που παρακολουθεί περισσότερο πορνό μέσω διαδικτύου, συμφωνεί με μισογυνιστικές απόψεις και έχει την πιο θετική στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.

Από την έρευνα επίσης προκύπτει ότι η δημιουργία deepfakes «εξελίσσεται σε μία νέα κανονικότητα, καθώς η τεχνολογία την καθιστά όλο και φθηνότερη, αλλά και με ευκολότερη πρόσβαση».

Πάντως, ακτιβιστές και οργανώσεις ευαισθητοποίησης προειδοποιούν για τις δραματικές συνέπειες των deepfakes καλώντας να αυξηθεί η προστασία προς τα θύματα, λέγοντας ότι «ζούμε σε πολύ ανησυχητικές εποχές, το μέλλον των κοριτσιών μας (και των γιων μας) κινδυνεύει, αν δεν ξεκινήσουμε να αναλαμβάνουμε αποφασιστική δράση στο ψηφιακό διάστημα και πολύ σύντομα».