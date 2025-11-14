Σε σοκ η Βρετανία: Τα εξοργιστικά λάθη των Αρχών που «σφράγισαν» τον θάνατο της 10χρονης Σάρα Σαρίφ

Ο σαδιστής πατέρας της Σάρα Σαρίφ, Ουρφάν, 43 ετών και η μητριά της, Μπεϊνάς Μπατούλ, 30 ετών, την ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου, ενώ οι Αρχές δεν έκαναν, όπως αποδεικνύεται, απολύτως τίποτα, σε μία υπόθεση που έχει αφήσει εμβρόντητη τη Βρετανία.

Η Ρεμπέκα Κάμπερ, αστυνομική συντάκτρια της Daily Mail, κάνει μια ανασκόπηση του καταλόγου των λαθών και των χαμένων ευκαιριών που σφράγισαν τη μοίρα του κοριτσιού.

Όπως αποκαλύφθηκε, ο πατέρας της Σάρα ήταν γνωστός για τη βία που ασκούσε κατά των γυναικών και των παιδιών χρόνια πριν γεννηθεί η άτυχη Σάρα. Κατά του Ουρφάν είχαν υποβληθεί καταγγελίες τόσο στην Αστυνομία όσο και στις κοινωνικές υπηρεσίες, για επίθεση σε τρεις γυναίκες και δύο παιδιά, μεταξύ των οποίων και ένα μωρό ενός μηνός.

Αφού έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο με φοιτητική βίζα, ο άνδρας με καταγωγή από το Πακιστάν, που ήταν οδηγός ταξί, κράτησε μια γυναίκα υπό την απειλή μαχαιριού, στραγγάλισε μια άλλη με μια ζώνη και «φυλάκισε» μια φίλη του για πέντε ημέρες, ενώ έστειλε το διαβατήριό της για αίτηση γάμου, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Ωστόσο, δεν κατηγορήθηκε ποτέ για κανένα αδίκημα, αφού κάθε φορά έριχνε το φταίξιμο στα θύματά του. Οι κοινωνικές υπηρεσίες κλήθηκαν επανειλημμένα μετά από καταγγελίες ότι δάγκωνε, χτυπούσε, έκαιγε, τσίμπαγε και χαστούκιζε παιδιά, αλλά δεν ελήφθησαν μέτρα, αφού για όλα κατηγόρησε τη μητέρα της Σάρα, Όλγα Ντομίν.



Το κορίτσι τέθηκε σε ανάδοχη φροντίδα το 2014 σε ηλικία δύο ετών, αλλά παρά το γεγονός ότι οι τοπικές Αρχές πίστευαν ότι έπρεπε να υιοθετηθεί, εκδόθηκε μόνο μια 12μηνη εντολή εποπτείας «χωρίς επαρκείς διασφαλίσεις».

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας της περνούσε τον χρόνο του πίνοντας και παίζοντας τζόγο, με αποτέλεσμα η κ. Ντομίν να φύγει για το Τζελούμ στο Πακιστάν, όπου ο Σαρίφ παντρεύτηκε κρυφά την ξαδέλφη του σε ισλαμική τελετή, πριν επιστρέψει για να συνάψει τρίτο γάμο με την Μπεϊνάς Μπατούλ.



Το 2016, ο Σαρίφ υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει πρόγραμμα για θύτες ενδοοικογενειακής βίας, αφού η κ. Ντομίν τον κατηγόρησε ότι χτυπούσε αυτήν και τα παιδιά της. Ο άνδρας «παραδέχτηκε εκτεταμένη και ευρείας κλίμακας ενδοοικογενειακή βία», αλλά παρακολούθησε μόνο οκτώ από τις 26 συνεδρίες και οι ειδικοί δήλωσαν ότι «δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία» που να αποδεικνύουν ότι είχε αλλάξει τη συμπεριφορά του.



Παρά το γεγονός ότι η έκθεση σχετικά με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ήταν ενδεικτική της αδιαφορίας του, «χάθηκε μέσα στο σύστημα» όταν ένας κοινωνικός λειτουργός δεν ολοκλήρωσε την ανάλυση και δεν προστέθηκε στην έκθεση προστασίας της Σάρα.

Εξαπάτησε τις Αρχές

Το Πάσχα του 2019, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο σπίτι του Σαρίφ, η Σάρα άρχισε να κατηγορεί τη μητέρα της για βία, ισχυριζόμενη ότι προσπάθησε να την πνίξει στο μπάνιο και να την κάψει με έναν αναπτήρα. Υπό την πίεση του πατέρα της, το κορίτσι υπέβαλε ψευδείς αναφορές ότι η μητέρα της την είχε χαστουκίσει, τσιμπήσει και τραβήξει τα μαλλιά της.



Μάλιστα ο άνδρα την πήγε σε κέντρο προστασίας, ισχυριζόμενος ότι είχε δεχτεί επίθεση από τη μητέρα της, αλλά οι γιατροί δεν διερεύνησαν ποιος ήταν πραγματικά υπεύθυνος. Ο πατέρας κατέγραψε τις κατηγορίες σε βίντεο, αλλά κανείς δεν σκέφτηκε να αμφισβητήσει αν ο άνδρας πίσω από την κάμερα ήταν ο πραγματικός δράστης.

Η μάχη για την κηδεμονία

Παρά τις πολυάριθμες κατηγορίες εναντίον του Σαρίφ, οι κοινωνικοί λειτουργοί συνέστησαν στη Σάρα να επιστρέψει στο «ασφαλές σπίτι» του πατέρα της.



Τον Οκτώβριο του 2019, ένας δικαστής του οικογενειακού δικαστηρίου του Γκίλφορντ όρισε ότι η Σάρα θα ζούσε με τον πατέρα της και τη μητριά της, Μπατούλ. Ο δικαστής πείστηκε από μια έκθεση, μολονότι είχε σοβαρές ελλείψεις, επειδή ένας άπειρος κοινωνικός λειτουργός βρισκόταν υπό πίεση να την υποβάλει εγκαίρως. Η Πολωνή μητέρα της Σάρα παρουσιάστηκε ως εκείνη που είχε «το πρόβλημα» και η «φωνή της χάθηκε», επειδή δεν υπήρχε διερμηνέας για να εξηγήσει τι συνέβαινε, με αποτέλεσμα να «αποκοπεί» από τις αποφάσεις σχετικά με τη μοίρα του παιδιού.

«Προειδοποιητικά σημάδια» αγνοήθηκαν, καθώς οι υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας έλαβαν πολύ σοβαρά υπόψη την απόφαση του δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η Σάρα μπορούσε να ζήσει με τον πατέρα της και ότι δεν υπήρχε λόγος να ανησυχεί υπερβολικά.

Το lockdown λόγω πανδημίας «εξαφάνισε» τη Σάρα

Κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω Covid, η Σάρα «εξαφανίστηκε ουσιαστικά από το προσκήνιο», με τον πατέρα και τη μητριά της να την ξυλοκοπούν καθημερινά. Της προσφέρθηκε θέση σε σχολείο, αλλά ο Σαρίφ επέλεξε να την κρατήσει στο σπίτι για να κρύψει τα τραύματά της.



Όταν επέστρεψε τον Σεπτέμβριο του 2020, οι δάσκαλοι παρατήρησαν ότι η συμπεριφορά της Σάρα είχε αλλάξει.

Το χιτζάμπ για να κρύβει τα σημάδια της κακοποίησης

Μέχρι το 2021, η Σάρα άρχισε να φοράει χιτζάμπ για να κρύψει τις μελανιές, κάτι που δεν αμφισβήτησαν ούτε οι κοινωνικοί λειτουργοί, παρόλο που κανένα μέλος της οικογένειάς της δεν φορούσε χιτζάμπ. Οι ειδικοί δήλωσαν στην επιτροπή ότι θα ήταν πολύ ασυνήθιστο για ένα μικρό παιδί να φοράει χιτζάμπ υπό αυτές τις συνθήκες, αλλά οι δάσκαλοι δέχτηκαν τις δικαιολογίες της Σάρα ότι ήθελε να μιμηθεί την πακιστανική κληρονομιά του πατέρα της.

Ένας εργοθεραπευτής που εστάλη στο σπίτι παρατήρησε ότι η Σάρα ήταν η μόνη που φορούσε χιτζάμπ, αλλά δεν θεώρησε ότι αυτό ήταν παράλογο, «αν και σκέφτηκε ότι ίσως ήταν διστακτική να μιλήσει για αυτό από φόβο μήπως προσβάλει κάποιον».

Εκπαίδευση στο σπίτι

Όταν οι δάσκαλοι έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τους μώλωπες της Σάρα το 2022, ο Σαρίφ δήλωσε ότι θα παρακολουθούσε μαθήματα στο σπίτι.



Το σχολείο της δεν είχε ιδέα για το ιστορικό της Σαρίφ, καθώς δεν υπήρχε στα αρχεία του. Το παιδί επέστρεψε αργότερα στο σχολείο, αλλά τον Μάρτιο του 2023 έλειψε λόγω ασθένειας και επέστρεψε στα μαθήματα με τρεις μώλωπες στο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου ενός τραυματισμού στο μάγουλο μεγέθους μπάλας του γκολφ.



Ο διευθυντής του σχολείου κάλεσε τις κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά ο πατέρας της κατηγόρησε ένα άλλο παιδί και ισχυρίστηκε ότι η Σάρα είχε τραύματα από τη γέννησή της. Οι δάσκαλοι θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να «μπλέξουν» αν μοιράζονταν πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση λόγω ανησυχιών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, πράγμα που σήμαινε ότι τα ψέματα του Σαρίφ σχετικά με την ευθύνη ενός άλλου παιδιού, «πέρασαν».



Έτσι, η υπόθεση έκλεισε μόλις έξι ημέρες αργότερα, χωρίς να γίνει κάποια αστυνομική έρευνα.

Η λάθος διεύθυνση

Η Σάρα έφυγε από το σχολείο για να παρακολουθήσει μαθήματα στο σπίτι στις 17 Απριλίου 2023 και από τότε χάθηκαν τα ίχνη της. Μάλιστα, η επίσκεψη που έπρεπε να πραγματοποιηθεί στο σπίτι της οικογένειας για να διερευνηθεί ο λόγος που παρακολουθούσε εκεί μαθήματα και όχι στο σχολείο, δεν έγινε, λόγω ασθένειας του προσωπικού και ετήσιας άδειας.

Όταν τελικά οι ειδικοί, αν και με καθυστέρηση, ξεκίνησαν στις 7 Αυγούστου για να επισκεφθούν την οικογένεια, έφτασαν σε λάθος διεύθυνση... Μέσα στις επόμενες 24 ώρες, ο Σαρίφ είχε χτυπήσει θανάσιμα την κόρη του με ένα κοντάρι, προκαλώντας τον θάνατό της, στις 8 Αυγούστου.

Η στιγμή που συλλαμβάνονται ο πατέρας και η μητριά της Σάρα:

Βίντεο από την ανάκριση της Μπατούλ:

«Αν η Σάρα είχε εξεταστεί, είναι πιθανό η κακοποίηση να είχε αποκαλυφθεί», κατέληξε η έκθεση. «Πολλές φορές πριν από τη γέννησή της και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της, υποτιμήθηκε από σχεδόν όλους τους επαγγελματίες που ασχολήθηκαν με τη Σάρα και την οικογένειά της, η συστηματική δράση του πατέρα της ως κακοποιητή. Είναι αυτή η συσσώρευση λαθών με την πάροδο του χρόνου που συνέβαλε σε μια κατάσταση στο να αφεθεί η Σάρα απροστάτευτη, στα χέρια του βασανιστή πατέρα, της μητριάς και του θείου της».

Η καταδίκη των δραστών:

Η μητέρα και η γιαγιά της Σάρα μιλούν για τη στιγμή που είδαν τη σορό του παιδιού: