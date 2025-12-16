«Ετοιμαστείτε για πόλεμο»: Μήνυμα σοκ του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου

«Οι γιοι και οι κόρες του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να είναι έτοιμοι να πολεμήσουν», καθώς ελλοχεύει αυξανόμενος κίνδυνος η Ρωσία να επιτεθεί στη χώρα, σύμφωνα με τον επικεφαλής των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε μια εξαιρετικά ωμή παρέμβαση, ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Sir Richard Knighton, προειδοποίησε ότι η στρατιωτική ισχύς της Ρωσίας αυξάνεται και «είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε», καθώς τα ρωσικά στρατεύματα έχουν πλέον σκληραγωγηθεί στις μάχες, αφού τα τελευταία τέσσερα χρόνια διεξάγουν έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία.



Ο ίδιος είπε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι πάντα η πρώτη γραμμή άμυνας παράλληλα με την υπόλοιπη συμμαχία του ΝΑΤΟ, αλλά ολόκληρη η κοινωνία πρέπει επίσης να διαδραματίσει ρόλο στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας.



Ο Sir Richard Knighton δήλωσε ότι είναι σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς με «οικογένειες και νοικοκυριά» σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με το τι σημαίνει να είμαστε προετοιμασμένοι για «μια σειρά πραγματικών, φυσικών απειλών».



UK general tells Britain’s ‘SONS and DAUGHTERS’ to prepare for war with Russia

“More families will know what SACRIFICE for our nation means,” Air Chief Marshal Sir Richard Knighton warned in a scaremongering address pic.twitter.com/XHopvxJCgC — Sprinter Press (@SprinterPress) December 16, 2025

Οι «γιοι και οι κόρες» πρέπει να είναι έτοιμοι



Απεικονίζοντας μια ζοφερή εικόνα της πραγματικότητας, ο Sir Richard Knighton, δήλωσε ότι συμφωνεί με τον Γάλλο ομόλογό του, Στρατηγό Fabien Mandon, ο οποίος δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Γαλλία πρέπει να είναι έτοιμη για την πιθανότητα να χάσει τα παιδιά της σε έναν πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία, όπως αναφέρει το Sky News.



«Η κατάσταση είναι πιο επικίνδυνη από ό,τι έχω συναντήσει κατά τη διάρκεια της καριέρας μου και το τίμημα της ειρήνης αυξάνεται», δήλωσε.

«Η αντίδρασή μας πρέπει να υπερβαίνει την απλή ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών μας. Χρειάζεται μια απάντηση από ολόκληρο το έθνος που θα ενισχύσει την αμυντική μας βιομηχανική ικανότητα, θα αναπτύξει τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε, θα αξιοποιήσει τη δύναμη των θεσμών που θα χρειαστούμε σε καιρό πολέμου και θα διασφαλίσει και θα αυξήσει την ανθεκτικότητα της κοινωνίας και των υποδομών που την υποστηρίζουν».



Και συνέχισε: «Οι γιοι και οι κόρες. Οι συνάδελφοι. Οι βετεράνοι... όλοι θα έχουν έναν ρόλο να διαδραματίσουν. Να χτίζουμε. Να υπηρετούμε. Και αν χρειαστεί, να πολεμάμε. Και περισσότερες οικογένειες θα γνωρίζουν τι σημαίνει θυσία για το έθνος μας».