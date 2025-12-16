Το Κρεμλίνο προειδοποιεί την Ουκρανία: Χριστουγεννιάτικη εκεχειρία μόνο με συμφωνία ειρήνης

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η πρόταση της Ουκρανίας για εκεχειρία κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων εξαρτάται από το εάν θα επιτευχθεί ή όχι συμφωνία ειρήνης, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε τη Δευτέρα ότι το Κίεβο υποστηρίζει την ιδέα μιας εκεχειρίας, ειδικότερα για τις επιθέσεις στις υποδομές ενέργειας, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Σχολιάζοντας την πρόταση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε: «Το ζήτημα τώρα είναι αν, όπως λέει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή όχι».

Ο Πεσκόφ επεσήμανε ότι η Ρωσία είναι απίθανο να συμμετάσχει σε μια τέτοια εκεχειρία εάν η Ουκρανία επικεντρώνεται σε «βραχυπρόθεσμες, μη βιώσιμες λύσεις» αντί για μια διαρκή συμφωνία. «Θέλουμε ειρήνη. Δεν θέλουμε μια εκεχειρία που θα δώσει στην Ουκρανία χρόνο για να προετοιμαστεί για τη συνέχεια του πολέμου» ανέφερε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. «Θέλουμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, να πετύχουμε τους στόχους μας, να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να εγγυηθούμε την ειρήνη στην Ευρώπη για το μέλλον. Αυτό είναι που θέλουμε».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν έχει δει ακόμη λεπτομέρειες των προτάσεων για εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ για την Ουκρανία, τις οποίες, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ευρώπης, η Ουάσιγκτον έχει προσφέρει να παράσχει.