Νέες κυρώσεις ΗΠΑ κατά Ρωσίας αν ο Πούτιν απορρίψει την ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν νέο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας κυρίως τον ενεργειακό τομέα, αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν απορρίψει μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News, που επικαλείται αξιόπιστες πηγές.

Με βάση τις πληροφορίες, η Ουάσιγκτον εξετάζει μέτρα που εστιάζουν στα πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου της Μόσχας. Επιπλέον, προγραμματίζεται να τεθούν στο στόχαστρο οικονομικοί παράγοντες που διευκολύνουν τις συναλλαγές αυτών των πλοίων. Το πρακτορείο Reuters δεν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες, ενώ ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχουν ακόμα σχολιάσει το θέμα.

Ο νέος γύρος κυρώσεων μπορεί να ανακοινωθεί ακόμα και μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomberg. Όπως αναφέρεται, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, συζήτησε τις κυρώσεις με Ευρωπαίους πρεσβευτές κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Από την πλευρά της, η ρωσική προεδρία αντέτεινε ότι δεν έχει δει το δημοσίευμα και προειδοποίησε ότι οι νέες κυρώσεις θα μπορούσαν να βλάψουν τις ήδη εύθραυστες σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.