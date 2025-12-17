Πολωνία: Αρχίζει την παραγωγή ναρκών για πρώτη φορά από τον Ψυχρό Πόλεμο

Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει την παραγωγή ναρκών κατά προσωπικού για πρώτη φορά από τον Ψυχρό Πόλεμο, με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής της θωράκισης κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της, ενώ εξετάζει την εξαγωγή αυτών των όπλων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Πολωνού υφυπουργού Άμυνας, Πάβελ Ζαλέφσκι στο Reuters, η παραγωγή είναι μέρος του αμυντικού προγράμματος «Ανατολική Ασπίδα», το οποίο στοχεύει στην προστασία των συνόρων με τη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακο του Καλίνινγκραντ. Η Πολωνία, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει τη διαδικασία απόσυρσης από τη Συνθήκη της Οτάβας, σκοπεύει να παράγει εκατομμύρια νάρκες για να εξοπλίσει τα σύνορά της, με την κρατική εταιρεία Belma να αναλαμβάνει την παραγωγή.

«Προετοιμαζόμαστε για την πολωνική ζήτηση... που θα ανέλθει σε 5-6 εκατομμύρια νάρκες όλων των τύπων», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Belma, Γιάροσλαβ Ζακρζέφσκι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, ενώ το υπουργείο Άμυνας δεν έχει κάνει ακόμη παραγγελία, η εταιρεία θα είναι σε θέση να παράγει έως και 1,2 εκατομμύρια νάρκες όλων των τύπων, συμπεριλαμβανομένων των ναρκών κατά προσωπικού, το επόμενο έτος. Η Belma παράγει σήμερα περίπου 100.000 νάρκες ετησίως.

Η ανάγκη παραγωγής αυτών των όπλων καθίσταται ακόμη πιο επείγουσα λόγω της αυξανόμενης απειλής από τη Ρωσία, ενώ η Πολωνία ενδέχεται να εξάγει νάρκες και στην Ουκρανία, αν και οι δικές της ανάγκες θα έχουν πάντα προτεραιότητα. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μία χρονική συγκυρία όπου και άλλες χώρες της Βαλτικής, όπως η Λιθουανία και η Φινλανδία, προχωρούν σε παρόμοιες ενέργειες, λόγω της κλιμάκωσης της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία.