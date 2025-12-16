Συναγερμός στην Πολωνία: Φοιτητής σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά

Στα χέρια των πολωνικών αρχών βρίσκεται φοιτητής σύμφωνα με το Reuters, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε επίθεση μεγάλης κλίμακας σε χριστουγεννιάτικη αγορά, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τον Ματέους Β., φοιτητή του Καθολικού Πανεπιστημίου του Λούμπλιν, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε τη χρήση εκρηκτικών μηχανισμών και επιδίωκε να συνδεθεί με τρομοκρατική οργάνωση. Εκπρόσωπος των ειδικών υπηρεσιών ανέφερε ότι ο στόχος του ήταν να προκαλέσει μαζικό τρόμο και να εκφράσει υποστήριξη προς το Ισλαμικό Κράτος.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας κατέσχεσαν ψηφιακά αρχεία και αντικείμενα που σχετίζονται με εξτρεμιστική ιδεολογία, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του για προπαρασκευαστικές πράξεις με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικής επίθεσης, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει τον θάνατο ή τον σοβαρό τραυματισμό μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Παράλληλα, του αποδίδεται ότι επιχείρησε να έρθει σε επαφή με τρομοκρατική οργάνωση, ζητώντας τη συνδρομή της για την υλοποίηση του σχεδίου.

Με απόφαση της Δικαιοσύνης, ο κατηγορούμενος τέθηκε σε προσωρινή κράτηση διάρκειας τριών μηνών.