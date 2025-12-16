Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ξύπνησε από το κώμα ο 24χρονος δράστης - Μιλάει στις Αρχές

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της αιματηρής επίθεσης στην Αυστραλία που σημειώθηκε την Κυριακή, καθώς ο ένας εκ των δύο φερόμενων δραστών φέρεται να ανέκτησε τις αισθήσεις του, γεγονός που ανοίγει νέο κύκλο ερευνών από τις αυστραλιανές αρχές.

Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η Sydney Morning Herald, μεταδίδουν ότι ο δεύτερος φερόμενος ως ένοπλος δράστης, ο 24χρονος Ναβίντ Άκραμ, ξύπνησε από το κώμα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, έχοντας τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το 9News, ο Ναβίντ Άκραμ φέρεται να συνομιλεί με τις αστυνομικές αρχές.

JUST IN: Naveed Akram is an IDF soldier that served in Gaza and returned to Australia.



Today, he lost his mind and killed 12 jews. pic.twitter.com/ghtabElmK7 — Jvnior (@JvniorLive) December 14, 2025

Υπενθυμίζεται ότι με την επίθεση της Κυριακής συνδέονται δύο φερόμενοι δράστες. Ο Σατζίντ Άκραμ, πατέρας του Ναβίντ, εντοπίστηκε νεκρός στο σημείο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που ένα πλήθος είχε συγκεντρωθεί στην παραλία του Σίδνεϊ για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα, ένας πατέρας και ο γιος του άνοιξαν πυρ επί δέκα λεπτά σκοτώνοντας 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας 42 άλλους.

Φιλιππίνες: Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι πατέρας και γιος παρέμειναν 28 ημέρες στη χώρα

Παράλληλα, η κυβέρνηση των Φιλιππίνων επιβεβαίωσε ότι οι δράστες είχαν ταξιδέψει στη χώρα το προηγούμενο διάστημα. Το Γραφείο Μετανάστευσης των Φιλιππίνων επιβεβαίωσε ότι ο Σατζίντ Άκραμ και ο γιος του, Ναβίντ Άκραμ, έφτασαν μαζί στις Φιλιππίνες την 1η Νοεμβρίου του περασμένου έτους, προερχόμενοι από το Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με τις αρχές, δήλωσαν ως τελικό προορισμό τους την πόλη Νταβάο, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το Γραφείο Μετανάστευσης ανέφερε ότι οι δύο άνδρες αναχώρησαν από τις Φιλιππίνες 28 ημέρες αργότερα, επιβιβαζόμενοι σε πτήση ανταπόκρισης από τη Νταβάο προς τη Μανίλα, με τελικό προορισμό και πάλι το Σίδνεϊ.

Παράλληλα, η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, αποκάλυψε ότι είχε νωρίτερα επικοινωνία με την ομόλογό της από τις Φιλιππίνες, Τες Λαζάρο, σχετικά με τους κατηγορούμενους ενόπλους, οι οποίοι φέρεται να συμμετείχαν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης στρατιωτικού τύπου κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις Φιλιππίνες.