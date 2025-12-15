Το χρονικό του μακελειού στο Σίδνεϊ - Πώς ένας πατέρας και ο γιος του σόκαραν την Αυστραλία

Πατέρας και γιος ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της φονικής ένοπλης επίθεσης στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, που άφησε πίσω της τουλάχιστον 16 νεκρούς και περισσότερους από 40 τραυματίες, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας. Οι Αρχές ξεκαθάρισαν ότι δεν αναζητούν άλλους υπόπτους.

Ο 50χρονος πατέρας έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών στο σημείο της επίθεσης, ενώ ο 24χρονος γιος του νοσηλεύεται φρουρούμενος σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, ο μεγαλύτερος από τους δύο διέθετε νόμιμη άδεια οπλοκατοχής και είχε στην κατοχή του έξι πυροβόλα όπλα, τα οποία εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η υπόθεση διερευνάται σε βάθος, με τις Αρχές να εξετάζουν όλες τις παραμέτρους απόκτησης και χρήσης των όπλων.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 18:45 τοπική ώρα, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες στιγμές της ημέρας, με εκατοντάδες πολίτες να βρίσκονται στην παραλία λόγω του καλοκαιρινού Σαββατοκύριακου και των εορτασμών του Χάνουκα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι πυροβολισμοί διήρκεσαν περίπου δέκα λεπτά, προκαλώντας πανικό, με ανθρώπους να τρέχουν για να σωθούν, εγκαταλείποντας προσωπικά τους αντικείμενα.

Ξένα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται δύο παιδιά ηλικίας 10 και 12 ετών, ενώ τέσσερα ακόμη παιδιά νοσηλεύονται, ορισμένα σε κρίσιμη κατάσταση. Δύο αστυνομικοί συγκαταλέγονται επίσης στους τραυματίες.

Τρομοκρατική η επίθεση - Αντισημιτικά τα κίνητρα

Οι Αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση «τρομοκρατική», με σαφή «αντισημιτικά» κίνητρα, καθώς στόχος ήταν εκδήλωση της εβραϊκής κοινότητας την πρώτη ημέρα του Χάνουκα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε όχημα που συνδέεται με τον νεκρό δράστη, ενώ ειδική ομάδα πυροτεχνουργών συνεχίζει τις έρευνες για τυχόν πρόσθετους κινδύνους.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε σε έναν περαστικό, τον 43χρονο Αχμεντ αλ Αχμεντ, ο οποίος, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε, όρμησε και ακινητοποίησε έναν από τους ενόπλους, αποτρέποντας, όπως εκτιμούν οι Αρχές, ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία. Ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Κρις Μινς, τον χαρακτήρισε «πραγματικό ήρωα».

Εθνικό πένθος στην Αυστραλία

Σε ένδειξη εθνικού πένθους, οι σημαίες της Αυστραλίας κυματίζουν μεσίστιες σε ολόκληρη τη χώρα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, τονίζοντας ότι «μια επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων είναι επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών».

«Οι σημαίες θα κυματίσουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα σήμερα ως φόρος τιμής στα θύματα και τους τραυματίες», δήλωσε ο Αλμπάνεζι.

Η ένοπλη επίθεση συγκαταλέγεται στις πιο φονικές που έχουν καταγραφεί στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες και θεωρείται η σοβαρότερη μετά το μακελειό της Τασμανίας το 1996, σε μια χώρα όπου τα περιστατικά μαζικής ένοπλης βίας παραμένουν εξαιρετικά σπάνια.

Έρχονται πιο αυστηροί νόμοι για τα όπλα

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε σήμερα πως τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερης νομοθεσίας όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα, μετά την επίθεση σε παγκοσμίως γνωστή παραλία στο Σίδνεϊ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ο εορτασμός του Χάνουκα, από τις σημαντικότερες ημέρες στο εβραϊκό εορτολόγιο.

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό συμπεριλαμβάνει ιδίως την ανάγκη να υιοθετήσουμε αυστηρότερους νόμους όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα», τόνισε ο κ. Αλμπανέζι.

Η αστυνομία της Αυστραλίας επιβεβαίωσε νωρίτερα πως ο ένας από τους δράστες της επίθεσης είχε νομίμως στην κατοχή του έξι πυροβόλα όπλα.

Η επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 παριστάμενοι κι ο ένας από τους δράστες. Πρόκειται για τη χειρότερη σφαγή στη χώρα της Ωκεανίας εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Ο πρωθυπουργός των Εργατικών διευκρίνισε πως ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζονται είναι ο περιορισμός του αριθμού των όπλων που μπορούν να κατέχουν νόμιμα οι πολίτες και η περιοδική επανεξέταση των αδειών οπλοκατοχής.