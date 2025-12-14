Τρόμος στο Σίδνεϊ: Ένοπλη επίθεση σε παραλία κατά τον εορτασμό εβραϊκής γιορτής

Σοκ και αναστάτωση επικρατούν στην Αυστραλία μετά από ένα αιματηρό περιστατικό στην παραλία Μπόνταϊ (Bondi) του Σίδνεϊ, όπου ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά του πλήθους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής Χανουκά.

Live shooting at Bondi beach. pic.twitter.com/VneehPsM0o — Ajay Verma (アジャイ・ヴェルマ) (@DataAnalyst1309) December 14, 2025

Σύμφωνα με αναφορές, η επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή, την ώρα που στην παραλία πραγματοποιούνταν εκδήλωση με τίτλο «Chanuka by the Sea 2025», διοργανωμένη από το εβραϊκό κέντρο Chabad of Bondi. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να τρέπονται σε φυγή πανικόβλητοι καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί και σειρήνες.

Praying for all those at Bondi Beach which was hosting a Jewish event for the first night of Hanukkah.

Enough.

🙏 🇦🇺 ❤️ pic.twitter.com/9942NDLi8s — Dan Wootton (@danwootton) December 14, 2025

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε αργότερα ότι: δύο άτομα τέθηκαν υπό κράτηση. Υπάρχουν πολλά θύματα, χωρίς να δοθεί ακριβής αριθμός. Σύμφωνα με τη Sydney Morning Herald, ο ένας φερόμενος ως δράστης τραυματίστηκε από πυρά της αστυνομίας, ενώ ο άλλος συνελήφθη.

Αναφέρθηκε επίσης ότι δύο αστυνομικοί φέρεται να έχουν τραυματιστεί, χωρίς να είναι γνωστή η σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση στο κοινό, τονίζοντας: «Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο». Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη για ελέγχους, καθώς η αστυνομία ψάχνει για πιθανούς αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Drone footage capturing the shootout between gunmen and police.



Related to recent Mass shooting in Bondi Beach, Sydney, Australia.

pic.twitter.com/fQOOwlcdo8 — Maddy M (@Maddy_M9) December 14, 2025

Μαρτυρία: «Πυροβολούσαν το πλήθος από γέφυρα»

Μάρτυρας που βρισκόταν στην εκδήλωση με τα παιδιά του δήλωσε στο BBC ότι άκουσε τους πυροβολισμούς και είδε δύο άνδρες να πυροβολούν το πλήθος από μια γέφυρα. Ο ίδιος ανέφερε ότι υπήρχαν πτώματα στο έδαφος, ενώ κατάφερε να διαφύγει με τα παιδιά του.

Ο μάρτυρας χαρακτήρισε το περιστατικό «απίστευτο» και σοκαριστικό, δεδομένου ότι συνέβη σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην Αυστραλία.

Αντίδραση του πρωθυπουργού

Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, δήλωσε σοκαρισμένος από τις εικόνες:

«Οι εικόνες στην Μπόνταϊ είναι σοκαριστικές και ανησυχητικές. Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επιτόπου και εργάζονται για να σώσουν ζωές. Οι σκέψεις μου είναι με κάθε άτομο που έχει επηρεαστεί».

Ο Άντονι Αλμπανέζι κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της αστυνομίας.