Μακελειό στο Σίδνεϊ: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε στοχευμένη επίθεση κατά Εβραίων – Διεθνής καταδίκη

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για να εορτάσει την πρώτη ημέρα της εβραϊκής γιορτής Χανουκά. Ο απολογισμός είναι τραγικός, με τουλάχιστον 12 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Live shooting at Bondi beach. pic.twitter.com/VneehPsM0o — Ajay Verma (アジャイ・ヴェルマ) (@DataAnalyst1309) December 14, 2025

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περίπου δώδεκα ακόμη τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ένας από τους δύο δράστες, ενώ ο δεύτερος ένοπλος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε ότι δύο άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση.

A tragic mass shooting occurred in Sydney's famous Bondi Beach during a Hanukkah celebration today. Multiple lives are feared lost.



Amid the chaos, a video surfaced of a brave man who disarmed the attacker with his bare hands. A true hero. Hoping he is safe and unharmed. Salute.… pic.twitter.com/T6t1c08p6e — kafi_political (@kafi_political) December 14, 2025

Τουλάχιστον δεκαέξι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία του Σίδνεϊ, με πολλούς από αυτούς να βρίσκονται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Επιπλέον, δύο αστυνομικοί φέρεται να έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

AAP/Jeremy Piper /via REUTERS

Μαρτυρίες τρόμου

Το πρακτορείο Reuters κατέγραψε συγκλονιστικές αφηγήσεις. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές απόλυτου χάους. Ο 30χρονος Χάρι Γουίλσον δήλωσε στη Sydney Morning Herald ότι είδε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους στο έδαφος και αίματα παντού.

Ένας μάρτυρας που βρισκόταν στην εκδήλωση με τα παιδιά του ανέφερε στο BBC ότι είδε δύο άνδρες να πυροβολούν το πλήθος από μια γέφυρα. Κατάφερε να διαφύγει με τα παιδιά του, αλλά χαρακτήρισε το περιστατικό «απίστευτο» και σοκαριστικό, δεδομένου ότι συνέβη σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην Αυστραλία.

Στοχευμένη επίθεση κατά της Εβραϊκής κοινότητας

Ο Πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας τόνισε ότι η επίθεση ήταν σχεδιασμένη για να στοχεύσει την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ, ακριβώς κατά την πρώτη ημέρα του Χανουκά. Η έρευνα που ξεκινά θα είναι «τεράστια και περίπλοκη», σύμφωνα με τον κ. Μινς.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, καθώς η αστυνομία διενεργεί ελέγχους για πιθανούς αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και συνεχίζει την επιχείρηση συλλογής στοιχείων.

Διεθνείς αντιδράσεις

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, καταδίκασε την επίθεση, δηλώνοντας ότι Εβραίοι πολίτες που είχαν πάει στην παραλία για να ανάψουν το πρώτο κερί της γιορτής του Χανουκά δέχθηκαν επίθεση από «αχρείους τρομοκράτες». Μιλώντας σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ, τόνισε ότι οι αδελφές και οι αδελφοί στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων.

Our hearts go out to our Jewish sisters and brothers in Sydney who have been attacked by vile terrorists as they went to light the first candle of Chanukah.



I just spoke to David Ossip, the President of the NSW Jewish Board of Deputies, who was speaking at the event as the… pic.twitter.com/9SivHY0Hep — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 14, 2025

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γιδεών Σαάρ, συνέδεσε την επίθεση με τα «αντισημιτικά ξεσπάσματα» που παρατηρούνται στην Αυστραλία τα τελευταία δύο χρόνια, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023. Υποστήριξε ότι οι εκκλήσεις για «παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα» βρήκαν εφαρμογή στην παραλία Μπόνταϊ και κάλεσε την αυστραλιανή κυβέρνηση να «συνετιστεί».

Η αντίδραση της αυστραλιανής κυβέρνησης

Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, χαρακτήρισε το συμβάν «σοκαριστικό και ανησυχητικό», υπογραμμίζοντας ότι η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για να σώσουν ζωές. Κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της αστυνομίας και εξέφρασε τη συμπαράστασή του σε όλους τους επηρεασμένους.

Ο Άλεξ Ρίβτσιν, στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας, δήλωσε στο Sky News ότι αν η εβραϊκή κοινότητα έγινε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, πρόκειται για γεγονός που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί, χαρακτηρίζοντάς το «φρικτό».

Το πλαίσιο των αντισημιτικών επιθέσεων

Η Αυστραλία, όπως και άλλες χώρες, έχει βιώσει μία σειρά από αντισημιτικές επιθέσεις σε συναγωγές, κτίρια και αυτοκίνητα από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Το περιστατικό στην παραλία Μπόνταϊ εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των εβραϊκών κοινοτήτων και την άνοδο του αντισημιτισμού παγκοσμίως.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ η αυστραλιανή κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό.