Τρόμος στο Σίδνεϊ με καταιγισμό πυροβολισμών κατά πολιτών - Συνελήφθη 60χρονος ομογενής

Ένας 60χρονος ομογενής κατηγορείται για 25 αδικήματα, μεταξύ των οποίων και πρόθεση δολοφονίας, σχετικά με το φερόμενο περιστατικό με πυροβολισμούς στο Croydon Park, στα δυτικά προάστια του Σίδνεϊ, το βράδυ της Κυριακής (5/10). Η περιοχή τέθηκε σε αποκλεισμό για πάνω από δύο ώρες σε μια επιχείρηση που η αστυνομία χαρακτήρισε ως «ιδιαιτέρως επικίνδυνη». Ο Έλληνας ομογενής δεν έλαβε εγγύηση και αναμένεται να παρουσιαστεί στο τοπικό δικαστήριο του Burwood την Τρίτη (7/10).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το αυστραλιανό δίκτυο ABC, ένας άνδρας που φέρεται να πυροβόλησε μέχρι και 50 σφαίρες εναντίον τυχαίων πολιτών στα δυτικά προάστια του Σίδνεϊ, τραυματίζοντας αρκετά άτομα, κατηγορείται για πολλαπλά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης δολοφονίας.



Από τις 7:45 το βράδυ της Κυριακής, το Croydon Park τέθηκε σε καθεστώς αποκλεισμού μετά από αναφορές για ένοπλο που πυροβολούσε στην οδό Georges River, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Brighton. Κατά τη διάρκεια δύο ωρών, αστυνομικοί αντάλλαξαν πυρά με τον φερόμενο δράστη, τον 60χρονο Έλληνα σε μια επιχείρηση που περιγράφηκε ως «ιδιαίτερα επικίνδυνη».





Κάτοικοι έσπευσαν να καλυφθούν καθώς ο δράστης φέρεται να πυροβολούσε «αδιακρίτως» από το παράθυρο διαμερίσματος πάνω από επιχείρηση, με σφαίρες να πλήττουν 13 οχήματα και μια κοντινή στάση λεωφορείου, σύμφωνα με την αστυνομία. Η υπηρεσία NSW Ambulance προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε 16 άτομα στο σημείο για ελαφρά τραύματα. Δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο 60χρονος συνελήφθη περίπου στις 9:30 μ.μ., όταν ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο διαμέρισμα. Η αστυνομία κατέσχεσε ένα τουφέκι και πυρομαχικά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπό αστυνομική φρούρηση λόγω τραυμάτων στο μάτι από σπασμένα γυαλιά, ενώ έγινε και αξιολόγηση της σωματικής και ψυχικής του κατάστασης.

Περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Δευτέρας, ο συλληφθείς επέστρεψε στο αστυνομικό τμήμα Burwood, όπου του απαγγέλθηκαν αργότερα 25 κατηγορίες. Αντιμετωπίζει 18 κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας μέσω πυροβολισμών, καθώς και άλλες κατηγορίες που σχετίζονται με την κατοχή γεμάτου όπλου, πυροβολισμούς σε ή κοντά σε δημόσιο χώρο και οπλοχρησία με πρόθεση αντίστασης στη σύλληψη.

