Μαφιόζικη εκτέλεση ομογενή στον Καναδά: Σκότωσαν τον «Μπόμπι τον Έλληνα» μέσα σε καφέ μέρα μεσημέρι

Σοκ προκάλεσε η μαφιόζικη εκτέλεση ενός ομογενή σε πόλη του Καναδά μέσα σε καφέ μέρα μεσημέρι, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θαμώνων.

Δύο οπλισμένοι άνδρες μπήκαν μέσα στο κατάστημα εστίασης στην πόλη Λαβάλ και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του ενώ οι θαμώνες ξαπλώνουν στο πάτωμα σε μία προσπάθεια να σωθούν, όπως φαίνεται και σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας του καταστήματος εστίασης.

Η αστυνομία του Κεμπέκ αποδίδει τη δολοφονία του Χαράλαμπου Θεολόγου, γνωστού ως «Μπόμπι ο Έλληνας» σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Θεολόγου ήταν γνωστός για την εμπλοκή του σε διακίνηση κοκαΐνης και ηρωίνης, εκβιασμούς και ύποπτες διασυνδέσεις με πολλαπλά περιστατικά εμπρησμών σε επιχειρήσεις του Λαβάλ.

«Δεν είναι κάτι καινούργιο», δήλωσε ο δημοσιογράφος που ασχολείται με το οργανωμένο έγκλημα Ντανιέλ Ρενό από την γαλλόφωνη εφημερίδα La Presse. «Απλά θυμηθείτε, κατά τη διάρκεια του "πολέμου" μεταξύ μαφιόζικων οργανώσεων, μερικοί άνθρωποι προσπάθησαν να σκοτώσουν δύο τύπους στο εστιατόριο, οι οποίοι πήραν τη σερβιτόρα για "ασπίδα", το 2019. Ο Σαλβατόρε Σκόπα σκοτώθηκε στο λόμπι ενός ξενοδοχείου στο Λαβάλ και το 2022 ένας άλλος από το οργανωμένο έγκλημα, ο Μπέρναρντ Τσέρφαν, σκοτώθηκε όταν γευμάτιζε σε ένα εστιατόριο μπροστά σε πολλούς ανθρώπους».

Κάμερες ασφαλείας μέσα από το κατάστημα κατέγραψαν καρέ - καρέ τη στιγμή που οι εκτελεστές, οι οποίοι φορούσαν φούτερ με κουκούλες, εισβάλουν και μέσα σε λίγη ώρα δολοφονούν τον 40χρονο ομογενή.

Προσοχή σκληρές εικόνες

Ποιος ήταν ο Μπόμπι ο Έλληνας;

«Ο Θεολόγου ήταν ένας γνωστός μεσίτης συμβάσεων οργανωμένου εγκλήματος, που οργάνωνε συμβόλαια για εκβιασμούς, βομβιστικές επιθέσεις, πυροβολισμούς ή δολοφονίες» αναφέρει ο Ρενό.

«Κάθε ομάδα γνώριζε ποιος ήταν ο Μπόμπι λε Γκρεκ (ο Έλληνας)», είπε. «Υπάρχουν πολλές αναδυόμενες ομάδες στο Μόντρεαλ, και η ομάδα του Μπόμπι λε Γκρεκ ήταν μία από αυτές, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες που κάνουν συμβόλαια για το οργανωμένο έγκλημα».

Ο Ρενό τόνισε ότι ορισμένες από τις πηγές του ανέφεραν ότι ο Θεολόγου μπορεί να βρισκόταν σε σύγκρουση με άλλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων παραρτημάτων στο Οντάριο.