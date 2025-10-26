Εν ψυχρώ δολοφονία 18χρονου από τη Ρόδο κατά τη διάρκεια ληστείας στη Βραζιλία

Σοκ προκάλεσε στην τοπική κοινωνία της Ρόδου η ανακοίνωση ότι τα ξημερώματα της Κυριακής 26/10 ένας 18χρονος Ροδίτης που ζει με την οικογένειά του σε πόλη της Βραζιλίας, έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών, την ώρα που εργάζονταν σε εστιατόριο.

Όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα rodiaki.gr, το τραγικό γεγονός έχει συγκλονίσει το νησί της Ρόδου και τη γενέτειρα του πατέρα του, το χωριό Ψίνθος, καθώς η οικογένεια είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία, όπου ζούσαν κι εργάζονταν.

Πρόκειται για τον Θεόδωρο Κατταβενό μόλις 18 ετών, θύμα της αδίστακτης επίθεσης των ληστών που δεν δίστασαν να τον πυροβολήσουν εν ψυχρώ μέσα στο κατάστημα όπου εργαζόταν τα Σαββατοκύριακα.

Η ανάρτηση του πατέρα

Η είδηση του θανάτου του νεαρού ροδίτη, βυθίζει για ακόμα μια φορά στο πένθος εκτός από τους συγγενείς και το νησί μας, καθώς επρόκειτο για μια γνωστή και δραστήρια κοινωνικά οικογένεια, η οποία δυστυχώς βιώνει τέτοια ανείπωτη τραγωδία.

Σπαρακτική είναι και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός:

«Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»

Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία του 18χρονου ροδίτη στη Βραζιλία, ούτε αν έχουν συλληφθεί οι αδίστακτοι δράστες, που σκότωσαν εν ψυχρώ ένα 18χρονο αγόρι, την ώρα που εργάζονταν, μόνο και μόνο για ν αποκομίσουν ελάχιστα χρήματα.