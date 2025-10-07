Αρτέμιος Μίντζας: Αυτός είναι ο 60χρονος ομογενής που αιματοκύλισε το Σίδνεϊ - Πυροβολούσε για ώρες

Κατηγορίες για 25 αδικήματα αντιμετωπίζει ένας 60χρονος ομογενής, μεταξύ των οποίων και πρόθεση δολοφονίας, σχετικά με το περιστατικό με πυροβολισμούς στο Croydon Park, στα δυτικά προάστια του Σίδνεϊ, το βράδυ της Κυριακής (5/10).

Πρόκειται για τον Αρτέμιο (Artie) Μίντζα, ο οποίο φέρεται να πυροβόλησε μέχρι και 50 σφαίρες εναντίον τυχαίων πολιτών στα δυτικά προάστια του Σίδνεϊ, τραυματίζοντας αρκετά άτομα, κατηγορείται για πολλαπλά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης δολοφονίας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Νέος Κόσμος» της Αυστραλίας, η αστυνομία επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης του Μίντζα με το οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατικές ομάδες, ούτε καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικών προβλημάτων. Χαρακτηριστικά, ο αξιωματούχος της αστυνομίας Stephen Parry δήλωσε: «Είναι ένας 60χρονος άνδρας με δύο παιδιά και ελάχιστες επαφές με την αστυνομία τα τελευταία 20 χρόνια».

Τι συνέβη στο Croydon Park

Από τις 7:45 το βράδυ της Κυριακής, το Croydon Park τέθηκε σε καθεστώς αποκλεισμού μετά από αναφορές για ένοπλο που πυροβολούσε στην οδό Georges River, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Brighton. Κατά τη διάρκεια δύο ωρών, αστυνομικοί αντάλλαξαν πυρά με τον φερόμενο δράστη, τον 60χρονο Έλληνα Αρτέμιο Μίντζα σε μια επιχείρηση που περιγράφηκε ως «ιδιαίτερα επικίνδυνη».

Πηγή: Reuters

Κάτοικοι έσπευσαν να καλυφθούν καθώς ο δράστης φέρεται να πυροβολούσε «αδιακρίτως» από το παράθυρο διαμερίσματος πάνω από επιχείρηση, με σφαίρες να πλήττουν 13 οχήματα και μια κοντινή στάση λεωφορείου, σύμφωνα με την αστυνομία. Η υπηρεσία NSW Ambulance προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε 16 άτομα στο σημείο για ελαφρά τραύματα. Δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τον ένα να υποβάλλεται σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση λόγω των τραυμάτων στον λαιμό και το στήθος.

Συνελήφθη ο 60χρονος

Γύρω στις 9:30 μ.μ. ο Αρτέμιος Μίντζας συνελήφθη, όταν ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο διαμέρισμα. Η αστυνομία κατέσχεσε ένα τουφέκι και πυρομαχικά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπό αστυνομική φρούρηση λόγω τραυμάτων στο μάτι από σπασμένα γυαλιά, ενώ έγινε και αξιολόγηση της σωματικής και ψυχικής του κατάστασης.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Burwood Police Station, όπου αργότερα του απαγγέλθηκαν 25 κατηγορίες. Αντιμετωπίζει 18 κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας μέσω πυροβολισμών, καθώς και άλλες κατηγορίες που σχετίζονται με την κατοχή γεμάτου όπλου, πυροβολισμούς σε ή κοντά σε δημόσιο χώρο και οπλοχρησία με πρόθεση αντίστασης στη σύλληψη.