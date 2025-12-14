Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος πίσω από το λουτρό αίματος - Οι μαρτυρίες του τρόμου

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο η φονική ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα) στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την πρώτη νύχτα της Χανουκά, την οποία οι αρχές χαρακτηρίζουν τρομοκρατική και στοχευμένη κατά της εβραϊκής κοινότητας.

Οι δύο ένοπλοι που σκότωσαν 15 ανθρώπους σε μια εβραϊκή γιορτή στην παραλία Μποντάϊ του Σίδνεϊ ήταν ένας 50χρονος πατέρας και ο 24χρονος γιος του, ανακοίνωσε η αυστραλιανή αστυνομία.



«Ο 50χρονος άνδρας πέθανε. Ο 24χρονος άνδρας νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της Αστυνομίας της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον



Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, τουλάχιστον 16 άνθρωποι (μαζί με τον ένα δράστη) έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ενώ 40 ακόμη παραμένουν νοσηλευόμενοι. Τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με ορισμένα από αυτά να βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας της Πολιτείας, Ράιαν Παρκ.

Μεσίστιες θα κυματίζουν οι σημαίες της Αυστραλίας σε όλη τη χώρα ως ένδειξη εθνικού πένθους μετά την ένοπλη επίθεση στην παραλία Μποντάϊ του Σίδνεϊ που άφησε 15 νεκρούς, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι.



Two gunmen attacked a Hanukkah celebration on Sydney’s Bondi Beach on Sunday, killing at least 11 people in what Australian Prime Minister Anthony Albanese called an act of antisemitic terrorism. pic.twitter.com/x3I7F62dbr — The Associated Press (@AP) December 14, 2025

Τα δέκα λεπτά του μακελειού

Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί στην παραλία, η οποία ήταν γεμάτη με κόσμο, διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά, και εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στην άμμο και σε κοντινούς δρόμους και πάρκα. Η αστυνομία τόνισε ότι περίπου 1.000 άτομα παρευρίσκονταν στην εκδήλωση του Χάνουκα.



«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς. Παρατήσαμε τα πάντα…σαγιονάρες, τα πάντα. Απλά τρέχαμε στους λόφους», είπε ο κάτοικος της περιοχής, Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών.

NINE NETWORK/SEVEN NETWORK/AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION/Handout via REUTERS

Η κάτοικος του Μπόνταϊ, Γκρέις Μάθιου, είπε ότι άνθρωποι έτρεχαν προσπερνώντας την καθώς εκείνη άκουσε πυροβολισμούς. «Αρχικά, σκέφτεσαι ότι είναι μια όμορφη μέρα στην παραλία». «Νομίζεις ότι οι άνθρωποι απλώς περνούν καλά. Μετά έτρεχαν περισσότεροι άνθρωποι και είπαν ότι υπάρχει ένας ένοπλος, υπάρχει μια μαζική ένοπλη επίθεση και σκοτώνουν ανθρώπους», είπε.



«Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν σοκαριστικό… δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ένα ισχυρό όπλο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμίλο Ντιάζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής, που βρισκόταν στο σημείο.



«Υπήρξαν πυροβολισμοί, δύο ένοπλοι ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με ημιαυτόματα τουφέκια», αφηγήθηκε ένας άλλος μάρτυρας, ο Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς, Βρετανός τουρίστας.

AAP/Jeremy Piper /via REUTERS

Η χειρότερη επίθεση εδώ και δεκαετίες

Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Αυστραλία, μια από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο. Η επίθεση της Κυριακής ήταν η χειρότερη μετά το 1996, όταν ένας ένοπλος σκότωσε 35 άτομα σε τουριστικό αξιοθέατο στη νότια πολιτεία της Τασμανίας.



Η επίθεση σημειώθηκε σε χώρο όπου βρίσκονταν περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι. Δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε δημόσιο χώρο κοντά στην παραλία. Ένας από τους δράστες, ηλικίας 50 ετών, σκοτώθηκε επί τόπου από πυρά αστυνομικών, ενώ ο δεύτερος, 24 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται υπό ισχυρή αστυνομική φρούρηση.



Το πρωί της Δευτέρας, η εικόνα στην περιοχή ήταν αποκαρδιωτική. Η παραλία Μπόντι παρέμεινε κλειστή, η σημαία κυμάτιζε μεσίστια και ερευνητές εργάζονταν πίσω από αστυνομικούς κλοιούς, συλλέγοντας στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.



Ο υπουργός Υγείας της Νέας Νότιας Ουαλίας επαίνεσε τους πρώτους ανταποκριτές, τονίζοντας ότι «έτρεξαν προς τον κίνδυνο την ώρα που άλλοι έτρεχαν μακριά». Όπως ανέφερε, αστυνομικοί μετέφεραν τραυματίες με ασθενοφόρα, ώστε να παρασχεθεί άμεσα ιατρική βοήθεια σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η περίπτωση του 43χρονου Άχμεντ Αλ Άχμεντ, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να παλεύει με έναν από τους δράστες και να του αφαιρεί το όπλο. Ο άνδρας πυροβολήθηκε δύο φορές και νοσηλεύεται, με συγγενείς του να τον χαρακτηρίζουν «ήρωα».



Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγεται και ο ραβίνος Έλι Σλάνγκερ, πατέρας πέντε παιδιών. Εκπρόσωποι της εβραϊκής κοινότητας μιλούν για βαθιά τραυματική εμπειρία, ενώ η δημοσιογράφος Amie Liebowitz επισημαίνει ότι ο αντισημιτισμός στην Αυστραλία έχει αυξηθεί δραματικά, με τα περιστατικά να καταγράφουν άνοδο έως και 700% μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η επίθεση αυτή θεωρείται η πιο αιματηρή μαζική ένοπλη επίθεση στη χώρα από τη σφαγή στο Πορτ Άρθουρ (το 1996), γεγονός που είχε οδηγήσει τότε στην επιβολή αυστηρότατων νόμων για τον έλεγχο των όπλων.



Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στη δημοσιότητα τις επόμενες ώρες, καθώς η Αυστραλία προσπαθεί να διαχειριστεί ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας της.