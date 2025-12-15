Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ψάχνουν αν ο γιος είχε σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος - Βρέθηκαν λάβαρα του ISIS

Ο ένας από τους δυο δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης σε διεθνώς γνωστή παραλία του Σίδνεϊ χθες Κυριακή είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας την οποία διενεργούσε η υπηρεσία αντικατασκοπείας της Αυστραλίας καθώς φερόταν να έχει σχέση με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), ανέφερε σήμερα το αυστραλιανό δημόσιο δίκτυο ABC.

Πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ χθες εναντίον πλήθους ανθρώπων οι οποίοι γιόρταζαν το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ, που εκτιμούν οι Αυστραλοί και τουρίστες από όλο τον κόσμο, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 40 και πλέον.

Μέσα ενημέρωσης της Αυστραλίας κατονόμασαν τους δράστες ως τους Σατζίντ Ακράμ, 50 ετών -έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών- και Ναβίντ Ακράμ, 24 ετών, γιο του πρώτου. Ο γιος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και υπό αυστηρή αστυνομική φρούρηση.

Φωτ.: Reuters

«Ξεψαχνίζουν» τις σχέσεις του γιου με τον ISIS

Η υπηρεσία πληροφοριών της Αυστραλίας διενήργησε έρευνα για τον γιο το 2019, σύμφωνα με το ABC, που επικαλέστηκε πηγή του, την οποία δεν κατονόμασε, στην κοινή αντιτρομοκρατική επιχείρηση από χθες.

Κατά την πηγή του ABC, ο Ναβίντ Ακράμ φέρεται να διατηρούσε στενή σχέση με μέλος του ΙΚ που συνελήφθη το 2018 και καταδικάστηκε διότι προετοίμαζε τρομοκρατική ενέργεια στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο, οι ερευνητές εκτιμούν πως οι δυο δράστες είχαν ορκιστεί πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση. Αξιωματούχοι είπαν στο ABC πως μέσα σε όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της επίθεσης στην παραλία βρέθηκαν δυο λάβαρα του ΙΚ.

Φωτ.: Reuters

Ο επικεφαλής της ASIO (αντικατασκοπείας), ο Μάικ Μπέρτζες, δήλωσε στον Τύπο χθες ότι ο ένας από τους δράστες ήταν «γνωστός στις υπηρεσίες μας», αλλά δεν θεωρείτο πως ήγειρε «άμεση απειλή».

Η αστυνομία της Νότιας Νέας Ουαλίας περιορίστηκε να αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του ABC.