Μακελειό στο Σίδνεϊ: Δωρεές άνω του 1 εκατ. δολαρίων για τον «ήρωα» Αχμέντ Αλ Άχμεντ

Ο Αχμέντ Αλ Άχμεντ, πατέρας δύο παιδιών και ιδιοκτήτης μανάβικου, νοσηλεύεται με δύο τραύματα από σφαίρες στο χέρι και στην παλάμη. Ο «ήρωας» του Σίδνεϊ, καταγράφηκε σε βίντεο να ακινητοποιεί έναν από τους ενόπλους, οι οποίοι άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους κατά τη διάρκεια εβραϊκής εκδήλωσης στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αχμέντ φαίνεται να κινείται μεταξύ των οχημάτων και να επιτίθεται στον ένοπλο, πιάνοντάς τον με κεφαλοκλείδωμα και καταφέρνοντας τελικά να του πάρει το όπλο.

Μέσω της πλατφόρμας GoFundMe, δημιουργήθηκε σελίδα υποστήριξης για τον Αχμέντ, η οποία έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Δωρεές ήρθαν από όλο τον κόσμο, με σημαντική τη συνεισφορά του Μπιλ Άκμαν, ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, ο οποίος δωρεά 100.000 δολαρίων για να ανταμείψει τη γενναιότητά του.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, χαρακτήρισε τον Αχμέντ «γνήσιο ήρωα», ενώ ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζι, δήλωσε: «Είδαμε Αυστραλούς να βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να βοηθήσουν άλλους. Αυτοί οι Αυστραλοί είναι ήρωες και η γενναιότητά τους έσωσε ζωές».

Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονταν πατέρας και γιος, και συγκεκριμένα ο Σατζίντ Ακράμ, 50 ετών και ο γιος του Ναβίντ Ακράμ, 24 ετών. Ανάμεσα στα θύματα, ένα 10χρονο κορίτσι και ένας ραβίνος βρετανικής καταγωγής. Η επίθεση, που είχε τρομοκρατικό χαρακτήρα, στοχοποιούσε μια εβραϊκή εκδήλωση για τον εορτασμό του Χάνουκα στο πάρκο δίπλα στην παραλία Μπόντι.