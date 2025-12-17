Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο 43χρονος ήρωας κινδυνεύει να χάσει το χέρι του - «Ήταν αστυνόμος στη Συρία»

Το κύμα αγάπης για τον ήρωα του μακελειού στο Σίδνεϊ δυναμώνει όλο και περισσότερο, ωστόσο τα νέα που έρχονται από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο Άχμαντ Αλ Άχμαντ είναι ανησυχητικά. Αν και αναρρώνει από τα τραύματά του από τις σφαίρες, ο 43χρονος κινδυνεύει να χάσει το αριστερό του χέρι.



Ο πρώην δικηγόρος του που ειδικεύεται σε θέματα μετανάστευσης, Sam Issa, αποκάλυψε τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, λέγοντας ότι ο Άχμεντ αντιμετωπίζει μια μακρά και αβέβαιη ανάρρωση.



«Υποβάλλεται σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και έχει υποστεί πέντε τραύματα από πυροβολισμούς. Είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση, πολύ πιο σοβαρή από ό,τι έχει αναφερθεί», δήλωσε ο Issa στην εφημερίδα The Australian αφού τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο.

«Σε αυτό το στάδιο, λέει ότι δεν αισθάνεται τίποτα στο χέρι του. Δεν είμαι ειδικός στην ιατρική, αλλά μου είπε ότι φαίνεται ότι μία από τις σφαίρες μπορεί να έχει προκαλέσει ζημιά σε ένα νεύρο», είπε.



Οι γιατροί δεν έχουν ακόμη αφαιρέσει μια σφαίρα που έχει σφηνωθεί στο πίσω μέρος του ώμου του και εκφράζονται ανησυχίες ότι θα μπορούσε να χάσει το χέρι του, όπως αναφέρει το Sky News της Αυστραλίας.



«Μου είπε ότι θα το ξαναέκανε. Αλλά ο πόνος αρχίζει να επιδεινώνεται. Δεν είναι καθόλου καλά. Είναι γεμάτος σφαίρες και ο ήρωάς μας αγωνίζεται αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

«Ο γιος μου υπηρέτησε στην συριακή αστυνομία»



Την ίδια ώρα, οι γονείς του 43χρονου Άχμαντ Αλ Άχμαντ, μοιράστηκαν νέες πληροφορίες για το παρελθόν του γιου τους πριν μεταναστεύσει στην Αυστραλία, αποκαλύπτοντας την προηγούμενη καριέρα του ως αστυνομικός.

Σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη που έδωσε στο ABC, ο πατέρας του, Mohamed Fateh Al Ahmad, δήλωσε: «Ο γιος μου είναι ήρωας. Υπηρέτησε στην συριακή αστυνομία και στις κεντρικές δυνάμεις ασφαλείας».



Εξήγησε ότι το ένστικτο του γιου του να προστατεύει τους άλλους προερχόταν από την προηγούμενη εργασία του στη συριακή αστυνομία, προτού μεταναστεύσει στην Αυστραλία το 2007 για να ανοίξει ένα οπωροπωλείο στο Σάδερλαντ και να ξεκινήσει μια νέα ζωή στο Σίδνεϊ.



«Όταν είδε ανθρώπους να πέφτουν στο έδαφος με αίματα παντού, ενήργησε αμέσως με βάση τη συνείδησή του, η οποία τον οδήγησε να αντιμετωπίσει έναν από τους δράστες και να του πάρει το όπλο», είπε.



«Έσωσε ζωές, ψυχές και ο Θεός δεν θα τον έβλαπτε», δήλωσε η μητέρα του Αλ Άχμαντ, Malakeh Hasan Al Ahmad.

Η οικογένεια, η οποία είναι μουσουλμανικής πίστης, κατάγεται από τη βόρεια Συρία. Οι γονείς του δήλωσαν ότι η θρησκεία δεν επηρέασε την απόφασή του να δράσει.



Οι δωρεές για τον 43χρονο οπωροπώλη συνεχίζουν να συρρέουν με ένα GoFundMe που δημιουργήθηκε να έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια.