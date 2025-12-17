Μακελειό στο Σίδνεϊ: Θρήνος στις κηδείες των θυμάτων - Ποινική δίωξη για 59 αδικήματα στον πιστολέρο

Ξεκίνησαν σήμερα Τετάρτη (17/12) στο Σίδνεϊ οι κηδείες των θυμάτων της πολύνεκρης επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ, με την άφιξη του πρώτου φέρετρου στη συναγωγή Σαμπάντ, όπως κατέγραψε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πιστοί υποδέχθηκαν με δάκρυα τον ραβίνο Έλι Σλάνγκερ, το πρώτο από τα 15 θύματα της επίθεσης που οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Ο 41χρονος ραβίνος ήταν πατέρας πέντε παιδιών, μεταξύ των οποίων και ένα νεογέννητο. Στην κηδεία παρέστησαν εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας, ανάμεσά τους και ο πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Σκοτ Μόρισον.

Φωτ.: Reuters

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το Sky News, στον 24χρονο δράστη της επίθεσης ασκήθηκε ποινική δίωξη από τις αυστραλιανές αρχές για 59 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένου αυτού της τρομοκρατικής ενέργειας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε είχε δηλώσει ότι ανέμενε να απαγγελθούν κατηγορίες στον 24χρονο σήμερα, αφού ξύπνησε από κώμα. Ο άλλος δράστης της επίθεσης, ο 50χρονος πατέρας του 24χρονου, Σατζίντ, πέθανε στον τόπο της μαζικής ένοπλης επίθεσης την Κυριακή.

Φωτ.: Reuters

Εννιά τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση

Παράλληλα, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι 9 από τους 22 σοβαρά τραυματίες της επίθεσης, τρεις ημέρες μετά το αιματηρό χτύπημα που αποδόθηκε στην ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους και σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για την εβραϊκή γιορτή του Χάνουκα.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας, οι υπόλοιποι 13 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, με την πορεία της υγείας τους να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο 24χρονος εκ των δύο δραστών, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά της αστυνομίας και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, περιλαμβάνεται στους επίσημους αριθμούς των τραυματιών που ανακοινώθηκαν.

Ο 24χρονος μακελάρης αναμένεται να ανακριθεί σήμερα

Υπενθυμίζεται ότι στην επίθεση της Κυριακής έχασαν τη ζωή τους 15 άτομα, είτε επιτόπου είτε αργότερα στα νοσοκομεία όπου διακομίστηκαν. Νεκρός έπεσε επίσης ο 50χρονος δράστης, ο οποίος σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά, ενώ περίπου 40 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο ABC, ο 24χρονος δράστης αναμένεται να ανακριθεί από τις αρχές αργότερα σήμερα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είχε διασυνδέσεις με δίκτυο υποστηρικτών της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Οι κηδείες των θυμάτων αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, ενώ οι αυστραλιανές αρχές διατηρούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε χώρους λατρείας και σημεία συνάθροισης.