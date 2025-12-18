Μακελειό στο Σίδνεϊ: Η κηδεία της 10χρονης Ματίλντας συγκλονίζει τη χώρα

Η κηδεία της 10χρονης Ματίλντα, του νεότερου από τα θύματα της επίθεσης στην παραλία Μπόντι, κορύφωσε τον θρήνο γύρω από το τραγικό συμβάν, με τους γονείς της να εκφράζουν την απογοήτευσή τους προς την κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι απέτυχε να αντιδράσει στην αυξανόμενη επιθετικότητα του αντισημιτισμού, όπως αναφέρει το Reuters.

Το φέρετρο της μικρής Η οποία περιγράγηκε από τους οικείους της ως «ηλιαχτίδα» που αγαπούσε τα ζώα και τον χορό, ήταν διακοσμημένο με κίτρινες μέλισσες παιχνίδια. Το δεύτερο όνομα της Ματίλντας ήταν Bee (Μέλισσα), γεγονός που ενέπνευσε αρκετούς από τους παρευρισκόμενους στην κηδεία να φορέσουν αυτοκόλλητα με μέλισσες ή να φέρουν παιχνίδια και μπαλόνια σε αυτό το θέμα, ενώ άλλοι επέλεξαν να φορέσουν κίτρινα ρούχα.

Ο ραβίνος Γεχοράμ Ουλμάν περιέγραψε τη μικρή Ματίλντα ως ένα παιδί που «αγαπούσε την ύπαιθρο, τα ζώα, πήγαινε σχολείο και είχε φίλους». Ο τραγικός θάνατός της συγκλόνισε τη χώρα, καθώς οι δράστες της επίθεσης—ένας πατέρας και ο γιος του—άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ την Κυριακή. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες εμπνεύστηκαν από την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Η τελετή της κηδείας πραγματοποιήθηκε σε μια κατάμεστη αίθουσα στην ανατολική πλευρά του Σίδνεϊ, με πολλούς να παρακολουθούν την τελετή από μια οθόνη που είχε τοποθετηθεί έξω από το κτίριο. Κατά τη διάρκεια της τελετής, υπήρξε έντονη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση, καθώς πολλοί παρευρισκόμενοι κατηγόρησαν τις αρχές ότι δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού από την αρχή του πολέμου στη Γάζα.

Στο τέλος της τελετής, το μικρό λευκό φέρετρο της Ματίλντας μεταφέρθηκε με νεκροφόρα, ενώ πλήθος κόσμου βγήκε στους δρόμους για να πει το τελευταίο αντίο. Μια από τις παρευρισκόμενες, η Τσάνα Φρίντμαν, δήλωσε: «Έχω πέντε παιδιά και απλώς ψιθύρισα λυπάμαι πολύ, μωρό μου, λυπάμαι πολύ. Όλοι νιώθουμε ότι απογοητεύσαμε αυτό το παιδί».

Κατηγορίες για την αποτυχία αντιμετώπισης του αντισημιτισμού

Η οικογένεια της Ματίλντα ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης να μην αποκαλύψουν το επώνυμό της. «Το λέμε εδώ και χρόνια… δεν έκαναν τίποτα», δήλωσε η μητέρα της, Βαλεντίνα, αναφερόμενη σε μια σειρά αντισημιτικών επιθέσεων στο Σίδνεϊ.

«Είναι σαν να σου ξεριζώθηκε η καρδιά. Είναι τρομερό… κανείς δεν θέλει να ζήσει κάτι τέτοιο», ανέφερε ο 25χρονος Τζέι Γκλόβερ, ο οποίος μοίραζε αυτοκόλλητα με μέλισσες. «Αυτό το περιστατικό δείχνει ότι ο αντισημιτισμός ήταν κάτι που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και υπάρχει εδώ και πάνω από δύο χρόνια στην Αυστραλία», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Έλενα Μαργκούλεβα χαρακτήρισε την τελετή «σπαρακτική και συντριπτική», προσθέτοντας πως από την ημέρα της επίθεσης δεν έχει καταφέρει να φάει ή να κοιμηθεί. «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνέβη αυτό», ανέφερε.

Στο μεταξύ, σε άλλο περιστατικό που αφορά αντισημιτισμό, ένας 19χρονος στο Σίδνεϊ, εναντίον του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες, θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου, καθώς φέρεται να απείλησε με βία έναν εβραίο κατά τη διάρκεια πτήσης από το Σίδνεϊ στο Μπαλί. Η Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο άνδρας διατύπωσε αντισημιτικές απειλές και έκανε χειρονομίες που υποδήλωναν βία.

Η εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας ασκεί πιέσεις στον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι, κατηγορώντας τον ότι μετά την επίθεση επικεντρώθηκε στην αυστηροποίηση των νόμων για τα πυροβόλα όπλα, αντί να λάβει αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού στη χώρα.