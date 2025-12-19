Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο ήρωας του Μπόντι παρέλαβε 1,4 εκατομμύρια ευρώ - «Το αξίζω;» αναρωτήθηκε

Ο Ahmed al Ahmed, ο ήρωας του Μπόντι, ο οποίος με την αυτοθυσία του έσωσε πολλές ζωές, εξακολουθεί να νοσηλεύεται μετά τα πυρά που δέχθηκε, ωστόσο στο νοσοκομείο δέχθηκε μια ευχάριστη έκπληξη. Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 τον επισκέφθηκε γνωστός influencer της Αυστραλίας, προκειμένου να του παραδώσει επιταγή ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που συγκεντρώθηκε από δωρεές.



Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεισέφεραν στον ιστότοπο δωρεών GoFundMe για τον Ahmed al Ahmed που κρύφτηκε πίσω από σταθμευμένα αυτοκίνητα πριν επιτεθεί σε έναν από τους ενόπλους από πίσω, αρπάζοντας το όπλο του και ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Στην προσπάθειά του αυτή, υπέστη τραύματα από πυροβολισμούς και παραμένει στο νοσοκομείο αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Ahmed, μουσουλμάνος πατέρας δύο παιδιών, έλαβε την επιταγή στο κρεβάτι του στο νοσοκομείο St. George από τον Zachery Dereniowski, influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνδιοργανωτή της σελίδας GoFundMe, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο.



Περισσότεροι από 43.000 άνθρωποι παγκοσμίως συνέβαλαν στη συγκέντρωση χρημάτων, συμπεριλαμβανομένου του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge funds Bill Ackman, ο οποίος έδωσε περίπου 85 χιλιάδες ευρώ (99.999 δολάρια Αυστραλίας), όπως αναφέρει το Reuters.



@mdmotivator via TikTok/via REUTERS

«Το αξίζω;»



Όταν του έδωσε την επιταγή, ο Ahmed ρωτάει «Το αξίζω;» και ο Zachery Dereniowski απαντάει «κάθε δεκάρα», όπως φαίνεται στο βίντεο.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε στους ανθρώπους που έκαναν δωρεές, ο Ahmed είπε: «Να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλον, όλοι οι άνθρωποι. Και να ξεχάσουν όλα τα κακά... και να συνεχίσουν να σώζουν ζωές».

«Όταν έσωσα τους ανθρώπους, το έκανα από καρδιάς, επειδή ήταν μια ωραία μέρα, όλοι απολάμβαναν τον εορτασμό, με τα παιδιά τους, γυναίκες, άνδρες, έφηβοι, όλοι ήταν χαρούμενοι και τους αξίζει, τους αξίζει να το απολαύσουν», είπε ο Άχμεντ, σηκώνοντας τη γροθιά του στον αέρα.



«Αυτή η χώρα (είναι η) καλύτερη χώρα στον κόσμο, αλλά δεν πρόκειται να μείνουμε απλά και να παρακολουθούμε - φτάνει πια. Ο Θεός να φυλάει την Αυστραλία. Αυστραλοί, Αυστραλοί, Αυστραλοί».