Politico:Εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία εξετάζουν οι ΗΠΑ, λέει ο Ζελένσκι

Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία σε μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία. Συγκεκριμένα, αυτές θα πρέπει να αντιστοιχούν στα ίδια επίπεδα ασφάλειας με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, φέρεται να δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής με Ευρωπαίους ηγέτες στο Βερολίνο τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

«Οι ΗΠΑ δεν μας προσφέρουν την ένταξή στο ΝΑΤΟ... αλλά είναι σημαντικό ότι εξετάζουν εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5. Υπάρχει πρόοδος εκεί. Είδα λεπτομέρειες από τον στρατό και φαίνεται αρκετά καλό. Αλλά είναι μόνο ένα προσχέδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, παρευρέθηκαν στη σημαντική διπλωματική συνάντηση για να να συμφωνήσουν σε κοινές θέσεις πριν από οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία.

Μερτς: «Μεγάλο βήμα προς τα εμπρός»

Μιλώντας μετά τον Ζελένσκι, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε τις δεσμεύσεις της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

«Πρόκειται για μια πραγματικά εκτεταμένη και ουσιαστική συμφωνία, την οποία δεν είχαμε πριν, δηλαδή ότι τόσο η Ευρώπη όσο και οι ΗΠΑ είναι από κοινού προετοιμασμένες - και ο Πρόεδρος Ζελένσκι έχει αναφερθεί στο Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ - να δώσουν παρόμοιες εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία», δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος.

«Κατά την άποψή μου, αυτό είναι ένα πραγματικά μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Και, όπως είπα, η αμερικανική πλευρά έχει επίσης δεσμευτεί πολιτικά και, σε βάθος χρόνου, νομικά να το πράξει αυτό», πρόσθεσε.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το Άρθρο 5 αποτελεί το θεμέλιο του ΝΑΤΟ, καθώς εγγυάται τη συλλογική ασφάλεια, διασφαλίζοντας ότι όλα τα μέλη θα πρέπει να αντιδρούν σε μια επίθεση εναντίον ενός μέλους σαν να επρόκειτο για επίθεση εναντίον τους.