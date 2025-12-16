Τα 3/4 των Ουκρανών απορρίπτουν την απόσυρση από το Ντονμπάς - Τι ποσοστό στηρίζει Ζελένσκι

Τα τρία τέταρτα των Ουκρανών θεωρούν απαράδεκτο ένα ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο δεν περιέχει εγγυήσεις ασφαλείας και προβλέπει την αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από την περιοχή του Ντονέτσκ και την μείωση της αριθμητικής δύναμης του στρατού. Αυτό έδειξε δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου στο διάστημα από 26 Νοέμβριου έως 13 Δεκεμβρίου σε δείγμα 547 ατόμων σε όλες τις περιοχές της Ουκρανίας που ελέγχει το Κίεβο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο «διπλωματικός πυρετός» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, τα αποτελέσματα της οποία δημοσιεύθηκαν χθες, το 72% των Ουκρανών είναι έτοιμοι να δεχθούν ένα ειρηνευτικό σχέδιο που προβλέπει το πάγωμα των εχθροπραξιών στην τρέχουσα γραμμή του μετώπου και εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, χωρίς επίσημη αναγνώριση των κατεχόμενων από τον ρωσικό στρατό εδαφών. Το 14% απορρίπτει και ένα τέτοιο σχέδιο.

«Αντοχή στον πόλεμο όσο χρειαστεί»

Μόνο το 9% των Ουκρανών περιμένουν ότι η εισβολή της Ρωσίας θα τερματιστεί στις αρχές του 2026. Το 14% εκτιμά ότι αυτό θα συμβεί στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους. Το 11% στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, και το 32% το 2027 και αργότερα. Ένας στους τρεις απάντησε «δεν ξέρω».

Η δημοσκόπηση έδειξε ότι το 63% των Ουκρανών είναι έτοιμοι να αντέξουν όσο χρειαστεί τον πόλεμο. Ακόμη ένα 15% δηλώνει ότι θα αντέξει έξι ή περισσότερους μήνες, το 1% περίπου ένα χρόνο και το 21% δεν μπόρεσε να απαντήσει στο ερώτημα αυτό.

Την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του Ζελένσκι δείχνει το 61% σε αντίθεση με το 32%. Στις αρχές Οκτωβρίου η εμπιστοσύνη ήταν σχεδόν παρόμοια 60% και 35% αντιστοίχως.

Στο ερώτημα για την διεξαγωγή προεδρικών εκλογών, το 57% απάντησε ότι μπορούν να διεξαχθούν μετά την σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας και τον πλήρη τερματισμό του πολέμου.

Το 25% τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής εκλογών σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός και παροχής εγγυήσεων ασφαλείας. Μόνο το 9% των Ουκρανών θεωρεί ότι οι εκλογές πρέπει να διεξαχθούν ακόμη και σε συνθήκες συνεχιζόμενων εχθροπραξιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και DW