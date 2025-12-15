Εγκαταλείπει το «όνειρο» του ΝΑΤΟ ο Ζελένσκι - Οι όροι που θέτει στο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία

Στο Βερολίνο με Αμερικάνους απεσταλμένους, συναντήθηκε την Κυριακή (14/12) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέτοντας στο τραπέζι του διαλόγου την πιθανότητα τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία, προσφέροντας από μεριάς του να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian, η συνάντηση, που διήρκεσε πέντε ώρες, έγινε παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και όπως δήλωσε ο πρώτος, «σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος», χωρίς, ωστόσο, να δοθούν λεπτομέρειες για τα ακριβή αποτελέσματα.

Παράλληλα, ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Ντμίτρο Λίτβιν, τόνισε ότι ο πρόεδρος θα κάνει περαιτέρω δηλώσεις μετά τη Δευτέρα (15/12), όταν ολοκληρωθούν οι συνομιλίες και εξεταστούν τα προσχέδια των εγγράφων.

Αλλαγή στρατηγικής για την Ουκρανία και το σχέδιο των 20 σημείων

Η συγκεκριμένη προσέγγιση πρόκειται για σημαντική αλλαγή στρατηγικής για την Ουκρανία, που μέχρι τώρα επιθυμούσε ένταξη στο ΝΑΤΟ ως εγγύηση ασφαλείας έναντι της Ρωσίας. Η παραχώρηση αυτή αποτελεί επίσης έναν από τους βασικούς στόχους της Ρωσίας, αν και το Κίεβο παραμένει σταθερό σε θέματα εδαφικής ακεραιότητας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι διαπραγματεύσεις περιλάμβαναν το σχέδιο 20 σημείων για την ειρήνη, οικονομικά θέματα και άλλα ζητήματα. Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε την παραχώρηση στο ΝΑΤΟ ως «συμβιβασμό», ενώ επισήμανε ότι νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας από ΗΠΑ, Ευρώπη, Καναδά και Ιαπωνία θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια νέα ρωσική εισβολή.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, απαιτεί από το Κίεβο να εγκαταλείψει επίσημα τις φιλοδοξίες του για το ΝΑΤΟ, να αποσύρει στρατεύματα από μέρος του Ντονμπάς και να παραμείνει ουδέτερη.

Ευρωπαϊκή στήριξη και προοπτική εκεχειρίας

Σημειώνεται πως οι συνομιλίες φιλοξενήθηκαν από τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, με την παρουσία Ευρωπαίων ηγετών να αναμένεται και τη Δευτέρα. Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία εργάζονται για να βελτιώσουν τις προτάσεις των ΗΠΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν παραχωρήσεις εδαφών και περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ εξετάζουν το σχέδιο 20 σημείων, το οποίο στο τέλος προβλέπει εκεχειρία κατά μήκος των σημερινών μετώπων.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι χαρακτήρισαν τη στιγμή «κρίσιμη» για το μέλλον της Ουκρανίας και προτίθενται να ενισχύσουν τον προϋπολογισμό του Κιέβου αξιοποιώντας παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Η σύνοδος κορυφής και η απειλή του Τραμπ

Σήμερα, Δευτέρα (15/12) αναμένεται σύνοδος κορυφής του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ ο Ζελένσκι θα συμμετάσχει και σε γερμανοουκρανικό οικονομικό φόρουμ ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στους δημοσιογράφους μαζί με τον Μερτς.

Όπως και το Κίεβο, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες κάνουν ξεκάθαρο πως αντιτίθενται στην υποχώρηση των μαξιμαλιστικών απαιτήσεων του Κρεμλίνου γεγονός που εγείρει πάντα τον φόβο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να αποσύρει στήριξη, αφήνοντας την Ευρώπη εκτός διαπραγματεύσεων ασφαλείας.