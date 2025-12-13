Διπλωματικός μαραθώνιος στο Βερολίνο για το αύριο της Ουκρανίας - Κρίσιμες συνομιλίες για Ζελένσκι

Αποφασιστικές για το μέλλον της Ουκρανίας θεωρούνται οι επόμενες ημέρες, καθώς το Βερολίνο μετατρέπεται στο βασικό διπλωματικό επίκεντρο των διεθνών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.



Με πρωτοβουλία του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, η γερμανική πρωτεύουσα φιλοξενεί ένα πυκνό διπλωματικό πρόγραμμα που φέρνει στο ίδιο τραπέζι την Ουκρανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους βασικούς Ευρωπαίους συμμάχους.



Στόχος των συναντήσεων είναι η διαμόρφωση μιας κοινής γραμμής Ευρώπης και ΗΠΑ, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ενιαία πρόταση ειρήνης προς τη Μόσχα, σε μια συγκυρία όπου ο πόλεμος όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά κλιμακώνεται επικίνδυνα ενόψει χειμώνα.

Σημαντική η παρουσία των ΗΠΑ

Οι διαβουλεύσεις ξεκινούν ήδη από την Κυριακή, σε επίπεδο διαπραγματευτικών ομάδων και συμβούλων εξωτερικής πολιτικής από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και την Ουκρανία. Στο Βερολίνο αναμένεται ο ειδικός διαμεσολαβητής των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, συνοδευόμενος από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ και άτυπο διαμεσολαβητή του Λευκού Οίκου.



Η παρουσία τους θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από γερμανικές διπλωματικές πηγές, καθώς μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ήταν δεδομένη η αμερικανική συμμετοχή. Στο Βερολίνο η έλευση Γουίτκοφ και Κούσνερ ερμηνεύεται ως ένδειξη βούλησης της Ουάσινγκτον να συντονιστεί στενότερα με την Ευρώπη, παρά τις εμφανείς διαφωνίες των τελευταίων μηνών.



Τη Δευτέρα αναμένεται η άφιξη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και κορυφαίων Ευρωπαίων ηγετών, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Το ίδιο βράδυ έχει προγραμματιστεί δείπνο εργασίας με τη συμμετοχή και των επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, στο περιθώριο του γερμανο-ουκρανικού Οικονομικού Φόρουμ, σύμφωνα με την Deutsche Welle.

Ο στόχος για μια κοινή πρόταση στη Μόσχα

Το βασικό ζητούμενο των συνομιλιών είναι η κατάρτιση κοινής θέσης ΗΠΑ και Ευρώπης για μια ειρηνευτική συμφωνία. Η πρόταση αυτή θα αποτελέσει, εφόσον υπάρξει συμφωνία, τη βάση για μια συντονισμένη διπλωματική πρωτοβουλία προς τη Ρωσία.



Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να επιταχύνει τις συνομιλίες, εν μέρει και λόγω της επιθυμίας επανεκκίνησης των οικονομικών σχέσεων με τη Μόσχα. Ωστόσο, στην Ευρώπη επικρατεί έντονος σκεπτικισμός απέναντι σε κάθε λύση που θα μπορούσε να εκληφθεί ως επιβράβευση της ρωσικής επιθετικότητας.



Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε το πρόσφατο τηλεφώνημα μεταξύ Μερτς, Μακρόν, Στάρμερ και Τραμπ, το οποίο άνοιξε τον δρόμο για τη συνάντηση στο Βερολίνο και επανέφερε τον διατλαντικό διάλογο σε πιο σταθερή βάση.

Ukrainian President Zelenskiy is due to travel to Berlin on Monday to meet with German Chancellor Merz and other European leaders, including UK Prime Minister Starmer, to press forward talks on US-led peace proposals https://t.co/Y93fpZijhT — Bloomberg (@business) December 12, 2025

«Κόκκινες γραμμές» και στρατιωτική πίεση



Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έθεσε ήδη δημόσια τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις για οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία. Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη δεν θα αποδεχθεί λύση εις βάρος της ασφάλειάς της.



Οι βασικές ευρωπαϊκές θέσεις συνοψίζονται σε άμεση κατάπαυση του πυρός, ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και μια διαπραγματευτική διαδικασία που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της Ευρώπης στο σύνολό της.



Παράλληλα περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στην Ουκρανία έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά από μαζικές ρωσικές επιθέσεις κατά ενεργειακών και βιομηχανικών υποδομών, μετέδωσε σήμερα το BBC.



Σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο, πέντε περιφέρειες επλήγησαν, με τουλάχιστον πέντε τραυματίες. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε περισσότερα από 450 drones και 30 πυραύλους, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τη χρήση υπερηχητικών πυραύλων Kinzhal.



Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε και το περιστατικό στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος έχασε προσωρινά κάθε εξωτερική ηλεκτροδότηση λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.