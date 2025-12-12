Από το πάγωμα των ρωσικών assets... σε μέλος της ΕΕ - Αντίστροφη μέτρηση για αποφάσεις στο Ουκρανικό

Την ώρα που ο κλοιός σφίγγει γύρω από το Ουκρανικό, με το Κίεβο, την ΕΕ και τις ΗΠΑ να προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή για ειρηνευτική συμφωνία, οι ηγέτες της Γηραιάς Ηπείρου προχωρούν σε κινήσεις που ενδέχεται να ταράξουν τα διπλωματικά νερά όπως η συμφωνία για επ' αόριστον πάγωμα των ρωσικών assets και η απαίτηση από την Αμερική ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για εδάφη που επιδιώκει να αποκτήσει η Ρωσία.

Παράλληλα, η πρόταση του αμερικανικού σχεδίου για ειρήνη στην περιοχή που περιλαμβάνει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ το 2027, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στις Βρυξέλλες ενώ οι Ευρωπαίοι προσδοκούν από την Ουάσινγκτον να «προσεγγίσουν το Άρθρο 5» του ΝΑΤΟ με σκοπό να ενισχύσουν την θέση τους, όταν κάτσουν στο τραπέζι με τη Ρωσία.

Πάγωμα 210 δισ. ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Την Παρασκευή (12/12) οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να παγώσουν επ’ αόριστον τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που βρίσκονται στην Ευρώπη περίπου 210 δισ. ευρώ γεγονός που ανοίγει και επίσημα τον δρόμο σε μια αξιόλογη οικονομική βοήθεια που θα δοθεί στην Ουκρανία.

Η κίνηση απομακρύνει τον κίνδυνο άρσης του μέτρου από χώρες όπως η Ουγγαρία ή η Σλοβακία ενώ παράλληλα αναμένεται να πείσει και το Βέλγιο να στηρίξει το σχέδιο για δάνειο έως 165 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για τις ανάγκες των ετών 2026–2027.

Το δάνειο θα αποπληρωθεί μόνο όταν η Ρωσία καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις στο Κίεβο με τις τελικές λεπτομέρειες να αναμένεται να οριστικοποιήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου.

Σκεπτικισμός στις Βρυξέλλες - Τα «αγκάθια» ένταξης της Ουκρανίας

Την ίδια ώρα, η αμερικανική πρόταση να ενταχθεί η Ουκρανία στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2027 προκάλεσε έντονο σκεπτικισμό στις Βρυξέλλες. «Το 2027; Αυτό είναι μεθαύριο!» ήταν η πρώτη αντίδραση στελέχους της Κομισιόν, με πολλούς Ευρωπαίους αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν τον στόχο «εντελώς μη ρεαλιστικό».

Βέβαια, παρά τους αρχικούς προβληματισμούς, κεντρικό εμπόδιο παραμένει ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έχει «παγώσει» τη διαδικασία, ασκώντας βέτο και υποστηρίζει ότι η ένταξη της Ουκρανίας θα «κατέστρεφε» την ΕΕ.

Έτσι, η πιθανότητα επιτάχυνσης της ενταξιακής διαδικασίας της Ουκρανίας εγείρει κάποια κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία καλείται να απαντήσει άμεσα η ευρωπαϊκή πλευρά, όπως:

Πώς θα ενσωματωθεί ένας αγροτικός γίγαντας όπως η Ουκρανία χωρίς να διαταραχθεί η ενιαία αγορά;

Μπορεί μια χώρα εν καιρώ πολέμου να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις για να συμμορφωθεί με τα κριτήρια κράτους δικαίου;

Πώς θα γίνει η ένταξη όταν «η Ουκρανία δεν έχει καν σαφή σύνορα», όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές;

Ο ειδικός σε θέματα διεύρυνσης Λούκας Μάτσεκ επισημαίνει ότι η ένταξη το 2027 είναι «αδύνατη» και θα απαιτούσε «ριζική ανατροπή της λογικής» της ευρωπαϊκής διαδικασίας.