ΝΑΤΟ και εδαφικό «θυσιάζει» ο Ζελένσκι για συνέχιση των διαπραγματεύσεων

Κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο στον πόλεμο στην Ουκρανία φαίνεται ότι υπάρχει τις τελευταίες ώρες. Παρά τις δημόσιεες περί του αντιθέτου δηλώσεις στο παρελθόν τώρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι μία εκεχειρία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου θα είναι μία δίκαια επιλογή.

Η Ρωσία απαιτεί από το Κίεβο την απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεών του από τμήματα των περιοχών του ανατολικού Ντονέτσκ και Λουχάνσκ τα οποία διατηρούν ακόμα υπό τον ελέγχό τους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι παραπάνω επιλογή θα είναι άδικη, προσθέτοντας ότι το ζήτημα των εδαφών παραμένει σε εκκρεμότητα και είναι πολύ ευαίσθητο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα υπάρξουν συμβιβασμοί σε ειρηνευτικές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία, πριν από τις συνομιλίες στο Βερολίνο με Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας των Αμερικανών, Ευρωπαίων κι άλλων συμμάχων αντί της ένταξης στο ΝΑΤΟ για το Κίεβο, ήταν ένας συμβιβασμός από την πλευρά της Ουκρανίας.