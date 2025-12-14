Συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στο Βερολίνο: Πρόοδος και νέο κρίσιμο ραντεβού τη Δευτέρα

Η επίσημη ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στο Βερολίνο έδωσε λεπτομέρειες για την πρώτη συνάντηση, η οποία διήρκεσε περισσότερες από πέντε ώρες. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Βίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ και αντιπροσωπείες από τις δύο χώρες.



Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με κύριο σημείο το σχέδιο 20 σημείων για την ειρήνη. Παράλληλα, αναλύθηκαν οι οικονομικές ατζέντες και άλλα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στην περιοχή. Η ατμόσφαιρα των διαπραγματεύσεων χαρακτηρίστηκε ως εποικοδομητική, με τους συμμετέχοντες να καταγράφουν σημαντική πρόοδο.



Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι οι συνομιλίες δεν ολοκληρώθηκαν και ότι έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση για αύριο το πρωί, προκειμένου να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις και να εμβαθύνουν τα ήδη επιτευχθέντα αποτελέσματα. Η προσέγγιση αυτή δείχνει τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας να διατηρήσουν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και να εργαστούν από κοινού για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.



Οι διεθνείς παρατηρητές αναμένουν με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της Δευτέρας (15/12), καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν ενδέχεται να έχουν σημαντικές γεωπολιτικές επιπτώσεις.

Πεντέμισι ώρες διαβουλεύσεων

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο Ζελένσκι έφυγε από την καγκελαρία έπειτα από πεντέμισι ώρες διαβουλεύσεων με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Ντμίτρο Λίτβιν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα αναφερθεί στις συνομιλίες τη Δευτέρα, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί. Οι αξιωματούχοι, δήλωσε, μελετούν τα προσχέδια των κειμένων και συμφώνησαν να συνεχίσουν αύριο.



Το γερμανικό ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv ανέφερε ακόμη ότι τα κεντρικά ζητήματα των συνομιλιών είναι οι εδαφικές παραχωρήσεις που ζητά η Ρωσία, οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και η χρήση των «παγωμένων» εντός ΕΕ περιουσιακών κεφαλαίων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.



Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε πάντως τη σύνθεση των τρεχουσών συνομιλιών με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ως «μη ιδανική», αλλά ως «καλό σημάδι». «Σίγουρα απέχει πολύ από το να είναι μια ιδανική για τέτοιες διαπραγματεύσεις. Όπως λένε όμως, μπορείς να χορέψεις μόνο με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πίστα», δήλωσε ο κ. Πιστόριους στο ARD και χαιρέτισε την άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Βερολίνο ως «καλό σημάδι». Εξέφρασε ωστόσο τις επιφυλάξεις του σχετικά με το εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα δεχόταν προτάσεις ειρήνης αντί να συνεχίσει τον πόλεμο: «Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Επομένως, δεν θα με εξέπληττε αν κατέληγε έτσι. Ελπίζω σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.