Σηκώνει ανάστημα η Ευρώπη στον Τραμπ για Ουκρανία - «Μην ανακατεύεσαι» το μήνυμα της φον ντερ Λάιεν

Σαφές μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε εκδήλωση του POLITICO την Πέμπτη (11/12), λίγες ημέρες μετά τη σφοδρή επίθεση του Αμερικανού προέδρου κατά της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι «η κυριαρχία των ψηφοφόρων είναι ιερή» και κανείς δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις εκλογικές διαδικασίες άλλων χωρών. «Δεν είναι δική μας ευθύνη, όταν πρόκειται για εκλογές, να αποφασίσουμε ποιος θα είναι ο ηγέτης της χώρας, αλλά ο λαός αυτής της χώρας... Αυτή είναι η κυριαρχία των ψηφοφόρων και αυτή πρέπει να προστατευτεί», είπε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση ήρθε ως απάντηση στη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία μιλά για «πολιτισμική διαγραφή» της Ευρώπης και κατακεραυνώνει τις προσπάθειες περιορισμού ακροδεξιών κομμάτων. Το κείμενο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και χαιρετίστηκε από ακροδεξιούς ηγέτες, αλλά και από τη Ρωσία.

Επιστρατεύει την «ασπίδα της Δημοκρατίας» η ΕΕ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπενθύμισε ότι η ΕΕ βρίσκεται σε συζητήσεις για την λεγόμενη «ασπίδα της Δημοκρατίας», μια νέα πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση ξένων παρεμβάσεων, ιδίως διαδικτυακά και ενόψει εκλογών.

Παρά τις αιχμές προς τον Τραμπ, η ίδια τόνισε ότι εξακολουθεί να έχει «πολύ καλή σχέση εργασίας» με τους Αμερικανούς προέδρους, όμως ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη πρέπει να πάψει να συγκρίνει τον εαυτό της με άλλους και να επικεντρωθεί στη δική της δύναμη.

«Είμαι βαθιά υπερατλαντική, αλλά πάνω απ’ όλα περήφανη που είμαι Ευρωπαία», είπε, καλώντας τα κράτη-μέλη να υπερασπιστούν μια ενωμένη Ευρώπη και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις χωρίς εξαρτήσεις.

«Η σχέση με τις ΗΠΑ έχει αλλάξει επειδή αλλάζουμε κι εμείς», σημείωσε, με την αίθουσα να τη χειροκροτεί θερμά.