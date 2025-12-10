«Δεν θέλουμε να χάνουμε τον χρόνο μας» - Ο Τραμπ «την είπε» στους Ευρωπαίους ηγέτες για την Ουκρανία

Αρκετά έντονη ήταν η τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες για την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία. Αυτό αποκάλυψε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025.



Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αντάλλαξε «αρκετά σκληρά λόγια» με τους Ευρωπαίους ηγέτες: «Νομίζω ότι είχαμε κάποιες διαφωνίες σχετικά με άτομα, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα ήθελαν να πάμε σε μια συνάντηση το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη».



Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι συζήτησαν για την Ουκρανία με «αρκετά σκληρούς όρους», χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες. Στη συνέχεια, επιβεβαίωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη.



«Είπαμε ότι, πριν πάμε σε μια συνάντηση, θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Θέλουν να πάμε σε μια συνάντηση το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη και θα λάβουμε μια απόφαση με βάση τα αποτελέσματα της συνάντησης. Δεν θέλουμε να χάνουμε τον χρόνο μας».

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «ο Ζελένσκι πρέπει να είναι ρεαλιστής. Αναρωτιέμαι πόσος καιρός θα περάσει μέχρι να κάνουν εκλογές... Το 82% του ουκρανικού λαού απαιτεί την επίτευξη συμφωνίας».

Η Ουκρανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν φτάσει σε «αποφασιστική στιγμή» αυτή την εβδομάδα, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι προετοιμάζονται να συζητήσουν απευθείας με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ένα σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου.



Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ολοκληρώνει την εργασία επί του σχεδίου, το οποίο θα καθορίσει τις παραμέτρους για τη λήξη της σύγκρουσης, μετά από συντονισμό με Ευρωπαίους ηγέτες. Το σχέδιο περιλαμβάνει τελικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και ένα πρόγραμμα οικονομικής ανοικοδόμησης για το Κίεβο.



Οι συνομιλίες συζητούν επίσης την πιθανότητα η Ουκρανία να παραχωρήσει μέρος της αμφισβητούμενης επαρχίας Ντονμπάς, ενώ η χώρα μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουκρανία πρέπει να «παίξει το παιχνίδι» προκειμένου να τερματιστεί η σύγκρουση, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη γενναιότητα του ουκρανικού στρατού.



Ο Ζελένσκι έχει ήδη συζητήσει τους όρους του σχεδίου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ενώ προβλέπεται η δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής κατάπαυσης του πυρός.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, διαμηνύει ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, ενώ οι απώλειες στη σύγκρουση φτάνουν περίπου 1,4 εκατομμύρια στρατιωτικούς.



Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να διεξαγάγει εκλογές «τις επόμενες 60 έως 90 ημέρες» υπό την προστασία Ευρωπαίων και Αμερικανών, ενώ οι απεσταλμένοι του Τραμπ έχουν θέσει τελεσίγραφο για αποδοχή της συμφωνίας έως τα Χριστούγεννα.



Ο ουκρανικός και διεθνής «Συνασπισμός των Προθύμων» τονίζει τη σημασία της συλλογικής ασφάλειας στον ευρωατλαντικό χώρο, με την ελπίδα ότι η ειρήνη θα επικρατήσει και η Ρωσία θα αποτραπεί από μελλοντικές επιθέσεις.



«Πιστεύουμε ότι η ειρήνη δεν έχει εναλλακτική λύση και τα βασικά ερωτήματα είναι πώς θα αναγκάσουμε τη Ρωσία να σταματήσει τις δολοφονίες και τι θα αποτρέψει μια τρίτη εισβολή», τόνισε ο Ζελένσκι.