Στα τάρταρα χαρακτηρίζει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ το Κρεμλίνο - Προ των πυλών συνάντηση στο Μαϊάμι

Το Κρεμλίνο πιστεύει ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας βρίσκονται στα τάρταρα αλλά ελπίζει ότι μπορεί να αρχίσουν να αποκαθίστανται καθώς σημειώνεται πρόοδος στο θέμα της Ουκρανίας, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο σημερινή δήλωση του Κρεμλίνου.

Η Ουάσινγκτον προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία, εάν επιτευχθεί, θα βοηθήσει επίσης στην ενίσχυση των τεταμένων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Προ των πυλών συνάντηση ΗΠΑ - Ρωσίας στο Μαϊάμι

Πα' όλα αυτά, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για επαφές με τις ΗΠΑ ώστε να λάβει λεπτομέρειες για τις αμερικανικές συνομιλίες με ευρωπαϊκές δυνάμεις και την Ουκρανία για μια πιθανή ειρηνευτική διευθέτηση που θα βάλει τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το περιοδικό Politico, Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν στο Μαϊάμι το σαββατοκύριακο και ότι η ρωσική αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει τον Κίριλ Ντμίτριεφ, τον απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για επενδύσεις.

Ερωτηθείς σχετικά με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης για συνάντηση στο Μαϊάμι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι προγραμματίζονται επαφές με τις ΗΠΑ.

«Όντως προετοιμάζουμε ορισμένες επαφές με τους Αμερικανούς ομολόγους μας προκειμένου να λάβουμε πληροφορίες για τα αποτελέσματα της δουλειάς που έχουν κάνει οι Αμερικανοί με τους Ευρωπαίους και την Ουκρανία», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Οι ΗΠΑ είχαν συνομιλίες με τη Ρωσία και ξεχωριστά με το Κίεβο και Ευρωπαίους ηγέτες επί προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά δεν επετεύχθη συμφωνία.

«Θα καταλάβουμε επιπλέον ουκρανικά εδάφη»

Ο Πούτιν δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι η Ρωσία θα καταλάβει περισσότερο έδαφος στην Ουκρανία δια της βίας αν το Κίεβο και Ευρωπαίοι πολιτικοί δεν δεσμευτούν όσον αφορά τις αμερικανικές προτάσεις για μια διευθέτηση.

Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι στέκονται στο πλευρό του Κιέβου και ότι αν η Ρωσία νικήσει στην Ουκρανία, η Μόσχα θα επιτεθεί μια μέρα σε μέλος του NATO. Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένως απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία θα επιτεθεί σε μέλος του NATO, λέγοντας ότι πρόκειται για ανοησίες.

Η Ρωσία ελέγχει το 19,2% της Ουκρανίας, περιλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας που προσάρτησε το 2014, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς, μεγάλο μέρος των περιφερειών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, και τμήματα τεσσάρων άλλων περιφερειών.