Γερμανία: Βρέθηκε το μαχαίρι της αιματηρής επίθεσης κατά της Ίρις Στάλτσερ - Πού στρέφονται οι Αρχές

Σοκ στη Γερμανία προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για την επίθεση κατά της 57χρονης Ίρις Στάλτσερ, νεοεκλεγείσας δημάρχου στην πόλη του Χέρντεκε.

Αν και αρχικά αναφέρθηκε ότι η δήμαρχος βρέθηκε τραυματισμένη έξω από το σπίτι της, φαίνεται πως τελικά βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμά της, στο σπίτι βρίσκονταν επίσης ο 15χρονος θετός γιος της και η 17χρονη θετή κόρη της. Αρχικά στο κάδρο των ερευνών βρέθηκε ο 15χρονος, ο οποίος μάλιστα τέθηκε υπό κράτηση, ωστόσο στην πορεία οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην ανήλικη κόρη της.

Σε μια νεότερη εξέλιξη η Αστυνομία, την Τετάρτη (9/10), ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε το φερόμενο ως όπλο του εγκλήματος – ένα μαχαίρι κουζίνας και ακόμη ένα κοφτερό αντικείμενο – μέσα στο δωμάτιο του 15χρονου θετού γιου της πολιτικού.

Αν και το μαχαίρι με ίχνη αίματος βρέθηκε μέσα στο σακίδιο του αγοριού, σύμφωνα με την Bild, οι Αρχές στη Γερμανία ανακάλυψαν και ρούχα με κηλίδες αίματος που, όπως όλα δείχνουν, ανήκουν στη 17χρονη θετή κόρη της Στάλτσερ.

Παράλληλα, ειδικοί της Αστυνομίας μετά από έρευνες διαπίστωσαν ότι πριν ειδοποιηθούν οι Αρχές, κάποιος προσπάθησε να καθαρίσει μεγάλες ποσότητες αίματος μέσα στο σπίτι. Οι λεκέδες αυτοί έγιναν και πάλι ορατοί ύστερα από ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η δήμαρχος να βρισκόταν αιμόφυρτη σε μια πολυθρόνα και να πάλευε για τη ζωή της, την ώρα που κάποιος επιχειρούσε να εξαφανίσει τα ίχνη της επίθεσης.

Σταθερή η κατάστασή της - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Όπως μετέδωσε το γερμανικό μέσο NTV, η Στάλτσερ συνήλθε για λίγο στο νοσοκομείο και οι αστυνομικοί προσπάθησαν να της πάρουν κατάθεση. Ωστόσο, δεν τα κατάφεραν, καθώς η κατάσταση της υγείας της είναι ακόμη ασταθής.

Επιπλέον οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γιατροί δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα ότι έχει διαφύγει πλήρως τον κίνδυνο καθώς μεγάλος αριθμό τραυμάτων – συμπεριλαμβανομένου και ενός που φέρει στον πνεύμονα – μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε σοβαρές επιπλοκές.

Οι γερμανικές αρχές δεν αποκλείουν καμία εκδοχή – από οικογενειακή σύγκρουση έως προσχεδιασμένη επίθεση – και παρακολουθούν στενά την υπόθεση, καθώς όπως έγινε γνωστό στο παρελθόν είχαν σημειωθεί αντίστοιχα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα το περασμένο καλοκαίρι η 17χρονη θετή κόρη της Στάλτσερ φέρεται να της είχε επιτεθεί με μαχαίρι μέσα στο ίδιο σπίτι, ενώ εντάσεις φαίνεται πως υπήρχαν και με τον 15χρονο γιο.