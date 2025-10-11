Η φρίκη πίσω από την επίθεση στη δήμαρχο του Χέρντεκε – Βασανιστήρια από την ίδια της την κόρη

Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας γιατον άγριο τραυματισμό της 57χρονης δημάρχου του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ. Πίσω από την επίθεση δεν κρύβονταν άγνωστοι, όπως αρχικά είχε θεωρηθεί, αλλά η ίδια της η θετή κόρη.

Η Bild αναφέρει ότι η 57χρονη πολιτικός του SPD περιέγραψε σκηνές φρίκης: η θετή κόρη τη χτύπησε με βαρύ αντικείμενο, τη μαχαίρωσε με δύο διαφορετικά μαχαίρια, ενώ στη συνέχεια της έβαλε φωτιά στα μαλλιά και στα ρούχα χρησιμοποιώντας αποσμητικό και αναπτήρα.



Οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα από τα όπλα της επίθεσης μέσα στο σακίδιο του 15χρονου –επίσης υιοθετημένου– γιου της Στάλτσερ, καθώς και ρούχα με αίμα που φέρεται να ανήκουν στη 17χρονη δράστιδα.



Η δήμαρχος βρέθηκε σε πολυθρόνα στο σαλόνι, χωρίς να έχει ακόμη διευκρινιστεί πώς κατάφερε να δραπετεύσει από το υπόγειο όπου την κρατούσε η κόρη της. Οι άνδρες της σήμανσης εντόπισαν ίχνη καθαρισμού αίματος, δείχνοντας ότι κάποιος προσπάθησε να εξαφανίσει τα αποδεικτικά στοιχεία.

Μυστήριο το κίνητρο

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει ασαφές. Ωστόσο, γερμανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για διαρκείς εντάσεις μέσα στο σπίτι τους τελευταίους μήνες, με αναφορές για επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας και χρήση μαχαιριών.



Η αστυνομία συνέλαβε αρχικά και τα δύο παιδιά, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθερα, καθώς η εισαγγελία υποβάθμισε την υπόθεση από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βαριά σωματική βλάβη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.