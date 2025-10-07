Σοκ στη Γερμανία: Μαχαίρωσαν τη δήμαρχο του Χέρντεκε - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία η άγρια επίθεση εναντίον της δημάρχου του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, στελέχους του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD). Η Στάλτσερ εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης μέσα στο σπίτι της με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο WDR, η δήμαρχος βρέθηκε ζωντανή από τα σωστικά συνεργεία, ωστόσο η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη και απειλητική για τη ζωή της. Άμεσα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου δέχεται εντατική ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, η Ίρις Στάλτσερ φέρει πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για υπόπτους ή πιθανά κίνητρα πίσω από την επίθεση.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και συνεχίζει τις έρευνες εντός της οικίας και στη γύρω γειτονιά, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

#JUSTIN : Police Hunt Suspects After Herdecke Mayor Stabbed Multiple Times



The newly elected mayor of Herdecke, Iris Stalzer, 57, remains critically injured after being stabbed multiple times in her apartment.



Police say several men are suspected in the attack and have issued…

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά ανησυχία στους κατοίκους της πόλης, αλλά και σε ολόκληρη τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, καθώς πρόκειται για πρωτοφανή επίθεση εναντίον εν ενεργεία εκλεγμένης αξιωματούχου.