Αιματηρή επίθεση στο Αμβούργο: 14χρονος μαχαιρώθηκε έξω από σχολείο - Μάχη για τη ζωή του

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από σχολείο σε περιοχή του Αμβούργου, όταν ένας 14χρονος μαθητής δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές έπειτα από καβγά μεταξύ ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, ομάδα νεαρών ενεπλάκη σε έντονη αντιπαράθεση, η οποία κατέληξε σε άγρια επίθεση με μαχαίρι. Ο 14χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα, με τους διασώστες να αναγκάζονται να τον επαναφέρουν επί τόπου πριν τον μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Τεράστια κινητοποίηση της Αστυνομίας

Λίγο μετά τις 14:00, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο. Περιπολικά από ολόκληρη την πόλη κλήθηκαν για ενίσχυση, ενώ ο χώρος γύρω από το σχολείο αποκλείστηκε σε μεγάλη ακτίνα.

Οι έρευνες στην περιοχή απέδωσαν γρήγορα καρπούς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης, επίσης ανήλικος, εντοπίστηκε και συνελήφθη κοντά στο ιπποδρόμιο της πόλης.

Μάχη των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή

Τα κίνητρα και οι συνθήκες που οδήγησαν στην επίθεση παραμένουν άγνωστα. Αστυνομικοί με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους αναζητούν από το μεσημέρι το όπλο του εγκλήματος, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών του Αμβούργου.

Ο 14χρονος βρίσκεται στο χειρουργείο, δίνοντας μάχη για τη ζωή του μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση.