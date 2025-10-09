«UFO-drones» πάνω από εργοστάσια πυρομαχικών στο Βέλγιο – Η ιστορία μιας «καλοστημένης» υστερίας

Διαστάσεις εμμονής παίρνουν τα περιστατικά θέασης άγνωστων ιπτάμενων αντικειμένων (UFO drones) πάνω από κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές και εργοστάσια άμυνας στην Ευρώπη. Μετά τα καταγεγραμμένα περιστατικά υπερπτήσεων σε Πολωνία, Δανία και Γερμανία, η υστερία επεκτείνεται και επίσημα πλέον στο Βέλγιο, όπου μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες αεράμυνας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Η πολυεθνική Thales καταγγέλλει ότι οι άκρως απόρρητες εγκαταστάσεις της, όπου παράγονται κρίσιμα πυρομαχικά για το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία, δέχονται «αυξανόμενες υπερπτήσεις από drones» που αδυνατούν να αναγνωρίσουν.

Η καταγγελία της Thales και το νομικό κενό

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Politico, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στο εργοστάσιο Évegnée Fort στην περιοχή της Λιέγης, τη μοναδική εγκατάσταση της Thales στο Βέλγιο με άδεια συναρμολόγησης και αποθήκευσης εκρηκτικών για τους πυραύλους 70 χιλιοστών.

Ο διευθυντής της Thales Βελγίου, Αλέν Κεβρίν, δήλωσε ότι «βλέπουμε περισσότερα drones από ό,τι συνέβαινε πριν από μερικούς μήνες».

Η εταιρεία έχει αναπτύξει συστήματα ανίχνευσης και διαθέτει παρεμβολείς (jammers) για να ρίξει τα άγνωστα drones, ωστόσο αντιμετωπίζει ένα σοβαρό νομικό κενό: «Δεν μας επιτρέπεται – νομικά», τόνισε ο Κεβρίν, εξηγώντας ότι υπάρχει ο φόβος πρόκλησης ζημιών ή τραυματισμών από την πτώση των αντικειμένων. Η Thales ζητά την άμεση θέσπιση σαφών κανόνων για το «ποια είναι η σωστή διαδικασία», δεδομένου ότι η ίδια βρίσκεται σε αγώνα δρόμου για να διπλασιάσει την παραγωγή των πυραύλων της (που χρησιμοποιούνται και κατά των drones) για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και της Ουκρανίας.

Το γεγονός ότι άγνωστα αντικείμενα πετούν ανενόχλητα πάνω από στρατηγικές υποδομές, σε μία εποχή όπου το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε ετοιμότητα λόγω του ρωσικού πολέμου, δημιουργεί ένα κλίμα φόβου και αβεβαιότητας σχετικά με το ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές τις «θεάσεις».

Όταν η «υστερία» ήταν ψυχολογική επιχείρηση: Το παράδειγμα της Σουηδίας

Η τρέχουσα υστερία με τα «άγνωστα drones» πάνω από ευρωπαϊκούς στρατιωτικούς στόχους είναι αδύνατο να μη φέρει στη μνήμη ένα ιστορικό προηγούμενο, το οποίο αποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι «θεάσεις» άγνωστων αντικειμένων μπορούν να μετατραπούν σε καλά οργανωμένη στρατηγική εργαλειοποίηση του φόβου.

Τη δεκαετία του 1980, η ουδέτερη τότε Σουηδία βρισκόταν σε κατάσταση εθνικού συναγερμού λόγω των διαρκών περιστατικών θέασης άγνωστων υποβρυχίων (γνωστών ως "UFO subs") στις ακτές της χώρας. Αυτά τα περιστατικά τροφοδότησαν και συντήρησαν για χρόνια τον φόβο κατά της -τότε- Σοβιετικής Ένωσης, με την κοινή γνώμη και την πολιτική ηγεσία να πιστεύουν ακράδαντα ότι η χώρα δεχόταν συστηματικές υποβρύχιες εισβολές από το Κρεμλίνο.

Ωστόσο, μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, αποχαρακτηρισμένα αρχεία μυστικών υπηρεσιών (κυρίως βρετανικών και αμερικανικών) έδειξαν μια εντελώς διαφορετική εικόνα: οι «θεάσεις υποβρυχίων» ήταν μια καλά οργανωμένη επιχείρηση ψυχολογικής υποστήριξης (psy-op), ενορχηστρωμένη από τις βρετανικές και αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Σκοπός τους ήταν να τροφοδοτήσουν την υστερία του «ρωσικού κινδύνου» προκειμένου να κρατήσουν κοντά στη Δύση την ουδέτερη Σουηδία.

Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι: Μήπως, πέρα από τον πραγματικό κίνδυνο της κατασκοπείας, η αυξημένη «θεματολογία UFO Drones» πάνω από την Ευρώπη εξυπηρετεί, εν μέρει, έναν παρόμοιο στρατηγικό στόχο; Δηλαδή, τη συντήρηση της πολεμικής ετοιμότητας και της πολιτικής ενότητας της Δύσης, σε μια εποχή όπου η Ουκρανία εξαρτάται πλήρως από την ευρωπαϊκή παραγωγή όπλων;