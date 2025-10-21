Πολωνία: «Θα συλλάβουμε τον Πούτιν εάν πετάξει για Βουδαπέστη πάνω από εμάς» - Η εναλλακτική πορεία

Με σύλληψη απειλεί τον Βλαντίμιρ Πούτιν η Πολωνία, σε περίπτωση που ο Ρώσος πρόεδρος πετάξει με το αεροπλάνο του στον δικό του εναέριο χώρο κατεθυνόμενος στην Ουγγαρία εφόσον πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Τραμπ.

Σύμφωνα με το Reuters, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, δήλωσε την Τρίτη (21/10) στο Radio Rodzina:

«Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι ένα ανεξάρτητο πολωνικό δικαστήριο δεν θα διατάξει την κυβέρνηση να συνοδεύσει ένα τέτοιο αεροσκάφος για να παραδώσει τον ύποπτο στο δικαστήριο της Χάγης.

Το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, υποχρεώνει τα κράτη μέλη του δικαστηρίου να συλλάβουν τον Πούτιν εάν πατήσει το πόδι του στο έδαφός τους».

«Επομένως, εάν αυτή η σύνοδος κορυφής πρόκειται να πραγματοποιηθεί, ελπίζουμε με τη συμμετοχή του θύματος της επίθεσης, το αεροσκάφος θα χρησιμοποιήσει διαφορετική διαδρομή», τόνισε ο Πολωνός ΥΠΕΞ.

Εναλλακτική διαδρομή

Ήδη το Κρεμλίνο καταστρώνει ένα εναλλακτικό σχέδιο διαδρομής, εφόσον ο Ρώσος πρόεδρος χρειαστεί να ταξιδέψει πάνω από ευρωπαϊκό έδαφος με προορισμό τη Βουδαπέστη.

Η Βουλγαρία έχει ήδη εκφράσει προθυμία να επιτρέψει στον Πούτιν να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της, εάν η σύνοδος κορυφής πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία, φέρεται να δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γκέοργκ Γκεοργκίεφ.

Σημειώνεται ότι ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε την περασμένη εβδομάδα τη Ρωσία για μια «τακτικά ηλίθια και αντιπαραγωγική» κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η εισβολή της drones στην Πολωνία τον περασμένο μήνα φάνηκε να είναι σκόπιμη.