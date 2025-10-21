Λευκός Οίκος: Βάζει τέλος στα σχέδια συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στο «άμεσο μέλλον»

Τις αμφιβολίες που είχαν «καλύψει» τα σχέδια συνάντησης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Βουδαπέστη επιβεβαίωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου την Τρίτη (21/10).

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Πούτιν στο άμεσο μέλλον». Και πρόσθεσε ότι «ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν μια παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία, επομένως δεν είναι απαραίτητη μια ακόμη προσωπική συνάντηση».

Επιπλέον, την Τρίτη η Μόσχα φάνηκε να υποβαθμίζει τις προσδοκίες ότι η σύνοδος κορυφής είναι επικείμενη, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα» και ότι οι προετοιμασίες για μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και των ΗΠΑ «μπορεί να πάρουν χρόνο».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μίλησε τη Δευτέρα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, εν μέρει για να οριστικοποιήσουν τα σχέδια για τη συνάντησή τους ήδη αυτή την εβδομάδα στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Ωστόσο, η συνάντηση αυτή είναι πλέον αμφίβολη, δήλωσε ο Λαβρόφ. Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Τρίτη στη Μόσχα, ο Λαβρόφ είπε ότι ενημέρωσε τον Ρούμπιο ότι η θέση της Ρωσίας — ότι πρέπει να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία πριν από την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία — δεν έχει αλλάξει από τη συνάντηση του Πούτιν με τον Τραμπ στην Αλάσκα πριν από δύο μήνες.

Η Ρωσία ζητά εδώ και καιρό την εξάλειψη των «βασικών αιτίων» του πολέμου στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η αυξανόμενη προσέγγισή της με την Ευρώπη και η επιθυμία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ συνιστούν υπαρξιακή απειλή. Ο Πούτιν έχει αμφισβητήσει τη νομιμότητα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και έχει ζητήσει τη διεξαγωγή νέων εκλογών στην Ουκρανία, έχει καλέσει για τον τερματισμό της λεγόμενης δίωξης των ρωσόφωνων και έχει απαιτήσει από την Ουκρανία να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

«Αποκλίνουσες θέσεις»

Σε ρεπορτάζ του το CNN είχε αποκαλύψει ότι η προπαρασκευαστική συνάντηση των δύο πλευρών αναβλήθηκε επ’ αόριστον. Όπως μετέδωσαν πηγές που έχουν γνώση των διπλωματικών διεργασιών, η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί μεταξύ του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαβρόφ δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά αυτή την εβδομάδα.

Δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως ο λόγος της αναβολής, ωστόσο σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές διατηρούν αποκλίνουσες θέσεις σχετικά με τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα τερματισμού της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.