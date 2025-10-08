Το Βερολίνο ανησυχεί και δεν το κρύβει για τη Μόσχα: «Ο πόλεμος έρχεται αργά αλλά σταθερά»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διεξάγει έναν «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της Γερμανίας, ανέφερε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο n-tv. «Διεξάγει έναν πόλεμο πληροφοριών εναντίον μας. Διεξάγει έναν πόλεμο με στρατιωτικά μέσα εναντίον της Ουκρανίας. Αυτός ο πόλεμος στρέφεται εναντίον όλων μας» δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στόχος του Πούτιν είναι «να ανατρέψει την πολιτική τάξη στην Ευρώπη». Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο οφείλει η Γερμανία να συνεχίσει τη στήριξη της Ουκρανίας.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο (από το 24:10 και μετά)

Μια μέρα νωρίτερα, σε άλλη συνέντευξή του στο δίκτυο ΑRD, o Γερμανός καγκελάριος είχε δηλώσει ότι πιθανώς πίσω από τις επιθέσεις drones βρίσκεται η Μόσχα. «Γνωρίζουμε ότι ο Πούτιν θέλει να μας υποβάλει σε δοκιμασία».

Μάλιστα τάχθηκε υπέρ της δυνατότητας κατάρριψης drones από τον γερμανικό στρατό, εφόσον χρειαστεί. Θέλησε να τονίσει επίσης ότι κατά την εκτίμησή του «η Ρωσία θέλει να καταστρέψει ολόκληρη τη μεταπολεμική τάξη και, άρα, πρέπει να αμυνθούμε». Όπως είπε, η βοήθεια προς την Ουκρανία αποσκοπεί στο να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί και σε άλλες χώρες, π.χ. τη Μολδαβία, ή χώρες της Βαλτικής.

«Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Πούτιν;»

Την ίδια ώρα μια άλλη συνέντευξη στην εφημερίδα Münchner Merkur, αυτή τη φορά του πρέσβη της Ουκρανίας στη Γερμανία, Ολεξίι Μακέγιεφ, προκαλεί αίσθηση.

Σύμφωνα με την ανταπόκριση της DW, ερωτηθείς εάν ανησυχεί για την πιθανότητα κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου δήλωσε: «Μισώ τη λέξη «κλιμάκωση». Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Πούτιν δηλαδή; Ενίοτε βομβαρδίζει τη χώρα μου με 800 drones και 40 πυραύλους την ημέρα, είναι απίστευτο».



Ο Ουκρανός πρέσβης σχολίασε επίσης τη δήλωση του Φρίντριχ Μερτς ότι η Γερμανία δεν βρίσκεται πλέον σε ειρήνη: «Είναι σωστό που περιγράφει ο Kαγκελάριος την πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο. Ο πόλεμος έρχεται αργά, αλλά σταθερά στη Γερμανία».

Σενάρια πολέμου και «ασκήσεις επί χάρτου»

Από την πλευρά του, ο Φέρντιναντ Γκέρινγκερ, ειδικός σε θέματα ασφαλείας στο Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ και συγγραφέας του βιβλίου «Η Γερμανία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», αναφέρει μιλώντας στη βαυαρική ραδιοφωνία, ότι σε περίπτωση πολέμου στη Γερμανία, η καθημερινότητα θα άλλαζε ριζικά: από διακοπές ρεύματος και υποχρεωτική επιστράτευση μέχρι αλλαγή στην παραγωγική αλυσίδα.



Όπως επισημαίνει, στο υποθετικό σενάριο ενός πολέμου, θα μπορούσαν να μετακινούνται μέσω γερμανικού εδάφους έως και 800.000 στρατιώτες, τα τρένα θα άλλαζαν δρομολόγια επειδή η Γερμανία θα ήταν κόμβος του ΝΑΤΟ, γιατροί θα στέλνονταν στα ανατολικά σύνορα, ενώ ακόμα και η κλωστοϋφαντουργία «θα στρεφόταν στην παραγωγή αλεξίσφαιρων γιλέκων».



Ο ίδιος παρατηρεί ότι οι πρόσφατες πτήσεις drones και τα περιστατικά σαμποτάζ στην Ευρώπη δείχνουν ότι «δεν ζούμε σε πραγματική ειρήνη» και ότι η Γερμανία δεν είναι «επαρκώς έτοιμη», μολονότι η Ρωσία τη «θέτει σε δοκιμασία».

Προειδοποιεί ότι για το σενάριο ενός πολέμου, οι πολίτες θα πρέπει να αναμένουν διακοπές ρεύματος από 48 έως 72 ωρών, σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ πιθανώς να προκύψει ανάγκη έκτακτων μεταθέσεων των δημοσίων υπαλλήλων ανάλογα με τις κρατικές ανάγκες.



Yπογραμμίζει επίσης την ανάγκη ατομικής προετοιμασίας σε κάθε σπίτι για ένα τέτοιο σενάριο: με απόθεμα τροφίμων για 3 έως 10 ημέρες, ασφαλή καταλύματα, ραδιόφωνα με μπαταρίες, powerbank και με έναν ρεαλιστικό ατομικό σχεδιασμό ώστε «να ανακουφιστούν οι Αρχές και να ενισχυθεί η συνολική ανθεκτικότητα της κοινωνίας».