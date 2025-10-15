Το αναπάντεχο τετ-α-τετ Μακρόν - Ερντογάν με αγκαλιές και φιλιά: «Να προσέχεις - Πάρε με τηλέφωνο»

Ένα αναπάντεχο τετ-α-τετ μεταξύ του Εμανουέλ Μακρόν και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατάφερε -δικαίως- να «κλέψει» τις εντυπώσεις στη Σύνοδο Κορυφής του Σαρμ ελ Σέιχ για την εκεχειρία στη Γάζα, καθώς οι δυο τους αντάλλαξαν θερμούς χαιρετισμούς και χαμόγελα μπροστά στις κάμερες, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις εντάσεις και τα εκατέρωθεν καρφιά των προηγούμενων ετών.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ο Τούρκος πρόεδρος ήταν αυτός που έκανε την πρώτη κίνηση, καλώντας τον Γάλλο ομόλογό του να καθίσει δίπλα του, χωρίς ωστόσο να σηκωθεί.

Ο Μακρόν ανταποκρίθηκε με εμφανή προθυμία, τον αγκάλιασε και τον φίλησε σταυρωτά, σε μια σκηνή που -αν μη τι άλλο- διέφερε πολύ από τις «ψυχρές συναντήσεις» του παρελθόντος.

Ακολούθησε ένας σύντομος διάλογος μεταξύ των δύο προέδρων. «Πάρε με τηλέφωνο, πες μου ημερομηνία για να έρθω τότε. Το αυτοκίνητο μου είναι πίσω, σε απόσταση περίπου 3 λεπτών και με περιμένουν. Πρέπει να φύγω. Συμφιλιωθήκαμε! Να προσέχεις…» είπε ο Γάλλος πρόεδρος με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν να απαντά«Σε ευχαριστώ… στο καλό!».

Δείτε το αναπάντεχο τετ-α-τετ Μακρόν- Ερντογαν: