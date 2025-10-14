Σύνοδος Κορυφής για Γάζα: Αυτοί είναι οι δύο ηγέτες που δεν... συμπαθεί ο Τραμπ

Κορυφαίοι ηγέτες από ολόκληρο τον πλανήτη στάθηκαν πίσω από τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος εκφωνούσε την ομιλία του στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής για τη Γάζα στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ διάβασε τον κατάλογο των χωρών που ήταν παρούσες στην ιστορική Σύνοδο και επαίνεσε πολλές από αυτές για το έργο τους, είτε για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, είτε σε διάφορες άλλες διεθνείς συγκρούσεις.



Ο ηγέτης των ΗΠΑ απηύθυνε θερμά σχόλια και επαίνους για ορισμένους ηγέτες, αλλά αποκάλυψε επίσης ότι υπάρχουν μερικοί αρχηγοί κρατών που «δεν του αρέσουν καθόλου».



Αφού αρχικά δήλωσε ότι δεν θα αποκάλυπτε ποτέ ποιοι είναι αυτοί, ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Daily Mail, έδωσε το... τυράκι: «Αν το καλοσκεφτείτε, ίσως τους ανακαλύψετε».



Όπως είπε: «Γνωρίζω τόσους πολλούς από εσάς, εδώ και πολύ καιρό. Είστε φίλοι μου, είστε σπουδαίοι άνθρωποι. Υπάρχουν μερικοί που δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα, αλλά δεν θα σας πω ποιοι είναι, δεν θα τους ανακαλύψετε ποτέ. Αν το καλοσκεφτείτε βέβαια, ίσως τους ανακαλύψετε».



«Νορβηγία, τι συνέβη;»



Ένας από τους ηγέτες που δεν έλαβε έπαινο από τον Ντόναλντ Τραμπ, ήταν ο Νορβηγός πρόεδρος Jonas Gahr Støre.

Αφού διάβασε τη λέξη «Νορβηγία» στη λίστα των χωρών που ήταν παρούσες στη Σύνοδο Κορυφής, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Έχουμε τη Νορβηγία. Ω, Νορβηγία, ναι ναι ναι! Νορβηγία, τι συνέβη; Νορβηγία, τι συνέβη;».

Το απογοητευτικό σχόλιο πιθανότατα αναφερόταν στο Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απονεμήθηκε στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο και όχι στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιθυμούσε διακαώς το βραβείο.



Στη Σύνοδο Κορυφής μάλιστα, ο Τραμπ αστειεύτηκε ότι ο Jonas Gahr Støre «κρυβόταν» μετά την απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην Ματσάδο.



«Πού είναι η Νορβηγία, πού είναι αυτός; Δεν νομίζω ότι θέλει να σταθεί όρθιος».



Ο Ντόναλντ Τραμπ παρατήρησε στη συνέχεια ότι ο Jonas Gahr Støre στεκόταν μέσα στο πλήθος μακριά από τη σκηνή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Νορβηγό πρωθυπουργό (Yoan Valat/Pool via REUTERS)

Η προειδοποίηση στον Μακρόν



Ακόμη ένας παγκόσμιος ηγέτης που έτυχε ψυχρής υποδοχής από τον Πρόεδρο Τραμπ ήταν ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έλαβε μια δυσοίωνη προειδοποίηση από τον ηγέτη των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ κάλεσε τον Γάλλο πρόεδρο για μια θερμή χειραψία προτού οι δυο τους ακουμπήσουν στοργικά ο ένας το μπράτσο του άλλου μπροστά σε ένα μεγάλο πλήθος φωτογράφων.



Η αγκαλιά σύντομα μετατράπηκε σε κάτι άλλο, καθώς οι δύο πρόεδροι είχαν κάτι που φαινόταν σαν έντονη συζήτηση, ενώ κουνούσαν ο ένας το χέρι του άλλου.



Ο Μακρόν τελικά απελευθερώθηκε από την αγκαλιά του Τραμπ και έσπευσε να κατέβει από τη σκηνή.



Ωστόσο, η Nicola Hickling, η οποία διαβάζει τα χείλη, δήλωσε στη Daily Mail ότι η χειραψία ήταν πολύ περισσότερο από ένας απλός χαιρετισμός μεταξύ των δύο ηγετών.



«Χάρηκα που σε είδα, άρα συμφώνησες;» είπε ο Τραμπ στον Μακρόν, ο οποίος σύντομα γύρισε μακριά από την κάμερα και μουρμούρισε μια αθόρυβη απάντηση.



Η αμήχανη στιγμή μεταξύ Εμανουέλ Μακρόν και Ντόναλντ Τραμπ (Yoan Valat/Pool via REUTERS)

«Είσαι ειλικρινής;» ρωτάει ο Τραμπ καθώς ο Μακρόν απαντάει γρήγορα: «Φυσικά».



Ο Τραμπ σφίγγει στη συνέχεια την παλάμη του Μακρόν πριν του απαντήσει: «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί με πλήγωσες. Το ξέρω ήδη».



Στη συνέχεια, ο Τραμπ σφίγγει ξανά το χέρι του Μακρόν καθώς ο Γάλλος πρόεδρος κοιτάζει κάτω και μακριά από τις κάμερες.



Δεν είναι σαφές για τι μιλούσαν οι δυο τους. Ωστόσο, αυτό έρχεται εβδομάδες αφότου ο Μακρόν εθεάθη να επικρίνει τον Τραμπ μιλώντας με ηγέτες από όλο τον κόσμο.



Οι δύο ηγέτες έχουν μια μακρά ιστορία, συχνά φαίνεται να είναι φιλικοί, παρά το γεγονός ότι περιστασιακά επικρίνουν ο ένας τον άλλον δημόσια.



Μιλώντας αργά και καθαρά, ο Τραμπ λέει: «Κάνω ειρήνη».



Στη συνέχεια, ο Μακρόν χτυπά ελαφρά το χέρι του Τραμπ και απαντά: «Α, έλα τώρα», ενώ ο Τραμπ τον αγνοεί και τον κρατά πιο σφιχτά.



«Πληγώνω μόνο αυτούς που πληγώνουν άλλους», λέει ο Τραμπ στον Μακρόν δείχνοντάς τον προς τις κάμερες.



«Καταλαβαίνω. Θα πρέπει να το δούμε αυτό», λέει ο Μακρόν πριν εκδώσει μια αυστηρή προειδοποίηση προς τον Τραμπ. «Θα δείτε τι πρόκειται να συμβεί».

Ο Τραμπ καταλήγει: «Θα ήθελα να σε δω να το κάνεις, κάν' το. Τα λέμε σε λίγο».