Χειραψία μεν, χωρίς ενθουσιασμό δε

Το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Σαρμ ελ Σέιχ και στη συνάντηση των ηγετών για τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς - που θα δούμε εάν είναι «ιστορική» - ήταν όπως σας έγραψα από χθες, μια μεγάλη διπλωματική «ανάσα» για την πρωθυπουργική έδρα.

Καρέ - καρέ είδα τα όσα έγιναν από την ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ μέχρι τη συνάντηση των ηγετών και επικοινώνησα με άνθρωπο που βρέθηκε στο αιγυπτιακό θέρετρο για να μου μεταφέρει αυτά που είδε και αυτά που κατάλαβε.

Καταρχάς ο πρόεδρος Τραμπ ήταν εξόχως ορεξάτος. Χαμογελαστός και με διάθεση για χιούμορ ακόμα και στις φωτογραφίες όταν παρατήρησε πως όσοι από τους ηγέτες είναι στο φωτογραφικό «καρέ» κοντά του, σίγουρα «θα γίνουν διάσημοι».

Είδε (ο άνθρωπός μου) και τη χειραψία του προέδρου των ΗΠΑ με τον πρωθυπουργό μας. Και δεν ξέρω πόση σημασία έχει για το ΜΜ αυτή η φωτογραφία αλλά θα σας μεταφέρω τα όσα έμαθα. Ο Τραμπ ευχαρίστησε την Ελλάδα αλλά μέχρι εκεί. Δεν είπε κουβέντα παραπάνω όπως έκανε για τις περισσότερες χώρες. Και δεν θα πω για τον Ερντογάν που έχει μάθει στα «γλυκόλογα».

Αλλά όπως και να το κάνουμε δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι δεν υπήρχε ενθουσιασμός σε αυτό το τετ α τετ.

Βέβαια, αν δεν μας καλούσε, θα λέγαμε γιατί δεν μας κάλεσαν. Και μετά ποιος θα άκουγε τον Ανδρουλάκη και τον Τσουκαλά για την «απομονωμένη Ελλάδα». Σωστό και αυτό.