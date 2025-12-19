17χρονος μαθητής από την Μπουρκίνα Φάσο ο εμπνευστής του βίντεο με το «πραξικόπημα» στο Παρίσι

Τον γύρο του κόσμου αλλά και του διαδικτύου έκανε το βίντεο που παρουσίαζε μια δημοσιογράφο, προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία ανακοίνωνε ότι στη Γαλλία είχε επιβληθεί πραξικόπημα.

Δημιουργός του ολιγόλεπτου βίντεο είναι ένας 17χρονος μαθητής Λυκείου από την Μπουρκίνα Φάσο ο οποίος κατάφερε να γίνει διάσημος και να κερδίσει... 7 ευρώ! Ωστόσο προκάλεσε και τον εκνευρισμό του προέδρου της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με δηλώσεις του νεαρού στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, στόχος του ήταν να κερδίσει χρήματα αλλά και να απαντήσει με αυτό το fake news, στα «ψέματα» που κυκλοφορούν, όπως σημειώνει, στο Παρίσι για τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

«Πραξικόπημα στη Γαλλία», «διαδηλωτές συγκεντρώνονται για να στηρίξουν τον συνταγματάρχη που ανέλαβε χθες την εξουσία» έλεγαν τέσσερις υποτιθέμενοι Γάλλοι δημοσιογράφοι στο βίντεο που έφτιαξε ο μαθητής. Το βίντεο αναρτήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου στο TikTok και λίγο αργότερα στο Facebook μετρώντας περισσότερες από 12 εκατομμύρια θεάσεις και δεκάδες χιλιάδες «Like».

Όπως λέει, αιφνιδιάστηκε με το γεγονός ότι έγινε διάσημος. «Μιλάνε για μένα στη Γαλλία» και «επικοινώνησαν μαζί μου δημοσιογράφοι» από την εφημερίδα Le Monde και άλλα μέσα ενημέρωσης, είπε σε ένα βίντεο που ανάρτησε στη σελίδα του στο Facebook.

«Επτά ευρώ»

Ο 17χρονος φοιτά σε ένα επαγγελματικό λύκειο με ειδίκευση στην επιστήμη των πολιτικών μηχανικών και των κατασκευών. Υποστηρίζει ότι δεν είναι άπορος. «Δόξα τω Θεώ, τρώω, έχω μέσο μετακίνησης για να πηγαίνω στο σχολείο, οι γονείς μου με φροντίζουν καλά», είπε. Όμως, θέλει περισσότερα, θέλει να αποκτήσει «οικονομική ανεξαρτησία».

Αφού είδε «τόσες πολλές σελίδες με εκατομμύρια θεάσεις» και άκουσε να λένε ότι «το TikTok πληρώνει λεφτά», μπήκε στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων «για να δει». Αρχικά δοκίμασε να φτιάξει βιντεάκια με αντικείμενο την επίτευξη στόχων, όμως τα εγκατέλειψε, λόγω έλλειψης κοινού. Και μετά στράφηκε στη δημιουργία ψευδών ειδήσεων με τη βοήθεια της ΤΝ, που έφερναν περισσότερο κόσμο.

«Δεν έβγαλα ακόμη πολλά λεφτά από αυτό», παραδέχτηκε. Η σελίδα του στο Facebook προς το παρόν δεν φέρνει έσοδα, κάποια λίγα χρήματα πήρε μέσω του TikTok.

Αυτό το βιντεάκι όμως ήταν κυρίως μια βιτρίνα για την άλλη δραστηριότητά του: ότι διδάσκει άλλους πώς να δημιουργούν περιεχόμενο με τη βοήθεια της ΤΝ. «Κάποιοι άνθρωποι με προσέγγισαν μετά από αυτό το βίντεο, τουλάχιστον πέντε από την περασμένη εβδομάδα», είπε. Για μία ώρα μαθήματος ζητάει 7.000 φράγκα της Μπουρκίνα Φάσο (10 ευρώ).

«Δεν μετανιώνω»

Ο ανήλικος μαθητής πάντως δεν κρύβει την ικανοποίησή του που, παρεμπιπτόντως, εκνεύρισε τη Γαλλία. «Δημιούργησα αυτό το βίντεο και για να τρομάξω τους ανθρώπους», ομολόγησε.

Θεωρεί ότι ορισμένα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί δεν παρουσιάζουν μια σωστή εικόνα του τι συμβαίνει στο Σάχελ και διαδίδουν «ψευδείς ειδήσεις», κυρίως για το Μαλί, υποστηρίζοντας ότι η πρωτεύουσα Μπαμακό κινδυνεύει να πέσει ανά πάσα στιγμή στα χέρια των τζιχαντιστών.

Αν και το καθεστώς του Μαλί αντιμετώπισε πρόσφατα δυσκολίες, κυρίως επειδή οι τζιχαντιστές απέκλεισαν τις οδούς ανεφοδιασμού, δεν απειλείται με ανατροπή, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές.

Οι γαλλικές αρχές «δεν μετανιώνουν για τις ψευδείς δηλώσεις για την AES και επομένως δεν θα μετανιώσουμε που δημοσιεύσαμε ψεύτικα πράγματα για αυτές», κατέληξε ο 17χρονος.