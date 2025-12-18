Ισόβια στον «Δρ. Θάνατο» που δηλητηρίασε 30 ασθενείς - Οι 12 πέθαναν

Ένας Γάλλος αναισθησιολόγος, τον οποίο οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν «Δρ. Θάνατο», κρίθηκε ένοχος για εκ προθέσεως δηλητηρίαση 30 ασθενών και δολοφονία 12 σε διάστημα σχεδόν μιας δεκαετίας.

Ο 53χρονος Frédéric Péchier, ο οποίος θεωρείτο κορυφαίος αναισθησιολόγος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, αφού οι εισαγγελείς τον χαρακτήρισαν «έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία του γαλλικού νομικού συστήματος».



Η εισαγγελέας Christine de Curraize δήλωσε ότι ο Péchier ήταν «κατά συρροή δολοφόνος» που ήταν «εξαιρετικά διεστραμμένος» και είχε παραποιήσει σακουλάκια παρακεταμόλης ή σακουλάκια αναισθησίας συναδέλφων του για να δηλητηριάσει ασθενείς, προκαλώντας καρδιακές προσβολές.



Μια άλλη εισαγγελέας, η Thérèse Brunisso, δήλωσε ότι ο Péchier δεν ήταν γιατρός «αλλά εγκληματίας που χρησιμοποιούσε φάρμακα για να σκοτώσει». Τα θύματα ήταν ηλικίας μεταξύ 4 και 89 ετών, όπως αναφέρει ο Guardian.



Η τρίμηνη δίκη είχε ως στόχο να αποκαλύψει τους λόγους για τους οποίους ο Péchier δηλητηρίαζε ασθενείς κατά τη διάρκεια της εργασίας του σε ιδιωτικές κλινικές στη Besançon, στην ανατολική Γαλλία.



Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι οι λόγοι ήταν ποικίλοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είπαν, ο Péchier παρενέβη για να επαναφέρει στη ζωή ασθενείς που είχε δηλητηριάσει, όχι επειδή ήθελε να τους σώσει, αλλά για να καλύψει τα ίχνη του. Ήθελε να δείξει ότι ήταν «παντοδύναμος» σε αντίθεση με την αγωνία των συναδέλφων του γιατρών, είπαν.



Το δικαστήριο άκουσε ότι είχε ενεργήσει με σκοπό να βλάψει και να δυσφημίσει συναδέλφους με τους οποίους βρισκόταν σε ανταγωνισμό ή σύγκρουση, στοχοποιώντας τους ασθενείς τους για να τους κάνει να φαίνονται ανίκανοι.



Η Curraize είπε ότι ο Péchier είχε «ανάγκη για εξουσία». Το δικαστήριο άκουσε ότι δηλητηρίαζε ασθενείς για να αντιμετωπίσει τα δικά του συναισθήματα ανεπάρκειας και απογοήτευσης. Η δολοφονία είχε γίνει «τρόπος ζωής», είπε.



Η Brunisso είπε ότι τα εγκλήματα του Péchier είχαν δύο στόχους: «τον σωματικό θάνατο του ασθενούς» και «την αργή και ύπουλη ψυχολογική επίθεση στους συναδέλφους του».



Αρνήθηκε τα πάντα



Ο Péchier, ο οποίος έχει προθεσμία 10 ημερών για να ασκήσει έφεση, αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, λέγοντας στο δικαστήριο: «Δεν έχω δηλητηριάσει ποτέ κανέναν... Δεν είμαι δολοφόνος». Οι δικηγόροι των θυμάτων τον περιέγραψαν στο δικαστήριο ως άτομο χωρίς συναισθήματα και χωρίς ενσυναίσθηση.

Ο Péchier, του οποίου ο πατέρας ήταν επίσης αναισθησιολόγος, χαρακτηρίστηκε ως άνθρωπος με προνομιούχα ανατροφή. Έζησε σε ένα μεγάλο σπίτι με την καρδιολόγο σύζυγό του και τα τρία παιδιά του πριν χωρίσουν.



Είχε εργαστεί σε δύο ιδιωτικές κλινικές όπου ασθενείς υπέστησαν καρδιακή ανακοπή υπό ύποπτες συνθήκες μεταξύ 2008 και 2017.

Δώδεκα ασθενείς δεν μπορούσαν να αναζωογονηθούν και πέθαναν. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ερευνητές εξέτασαν περισσότερες από 70 αναφορές για «σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα», ιατρική ορολογία για απροσδόκητες επιπλοκές ή θανάτους μεταξύ ασθενών.

Το τετράχρονο αγόρι που επέζησε



Το νεότερο θύμα του Péchier, ένα 4χρονο αγόρι επέζησε από δύο καρδιακές ανακοπές κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης ρουτίνας στις αμυγδαλές το 2016.

Ο πατέρας του δήλωσε στο δικαστήριο: «Αυτό που μας συνέβη είναι ένας εφιάλτης. Εμπιστευτήκαμε την ιατρική και νιώθουμε προδομένοι».



Είπε ότι ο γιος του πέρασε δύο ημέρες σε κώμα με τη μητέρα του γονατιστή δίπλα στο κρεβάτι του και προσευχόμενη. Η οικογένεια είπε στο δικαστήριο ότι ο γιος τους χρησιμοποιήθηκε από τον Péchier ως αντικείμενο για να «ξεκαθαρίσει λογαριασμούς» μεταξύ γιατρών, υπονοώντας ότι ο Péchier είχε δηλητηριάσει το παιδί για να βλάψει τη φήμη των συναδέλφων του.



Το 14χρονο πλέον παιδί δεν θέλησε να καταθέσει ή να σταθεί κοντά στον Péchier στο δικαστήριο, αλλά ο πατέρας του διάβασε μια γραπτή δήλωση στην οποία το αγόρι περιέγραφε το «μεγάλο βάσανό» του. Έγραψε: «Καταλαβαίνω ότι, όταν ήμουν μόλις τεσσάρων ετών, κάποιος χρησιμοποίησε εμένα και τη ζωή μου για να δημιουργήσει προβλήματα. Χρειάζομαι 10 λεπτά περισσότερα από τους συμμαθητές μου για να γράψω. Φοβάμαι ότι τα ίχνη της δηλητηρίασης θα μείνουν μαζί μου σε όλη μου τη ζωή».

